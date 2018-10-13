Юрий Сёмин: спасибо отцу Хабиба, который воспитал чемпиона и необыкновенного человека

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился впечатлениями от интервью российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Первому каналу."Бой Хабиба произвёл очень большое впечатление. Но ещё большее впечатление произвело его интервью на Первом канале. Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал чемпиона и необыкновенного человека! С победой!" - написал Сёмин.