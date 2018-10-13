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Юрий Сёмин: спасибо отцу Хабиба, который воспитал чемпиона и необыкновенного человека

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился впечатлениями от интервью российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Первому каналу.

"Бой Хабиба произвёл очень большое впечатление. Но ещё большее впечатление произвело его интервью на Первом канале. Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал чемпиона и необыкновенного человека! С победой!" - написал Сёмин.

Теги: Семин
Вчера, 23:40
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 00:05)
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Болеет за:
«Динамо К»
Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал чемпиона и необыкновенного человека! С победой!" - написал Сёмин.
weary Семин вообще башкой поехал, испражняясь в лизоблюдстве и подхалимаже.Ну чем Хабиб необыкновенен? Ну разве только в отъявленном русофобстве.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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