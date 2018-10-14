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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Андрей Канчельскис: Кокорина и Мамаева надо оштрафовать, на миллион долларов одного и другого, а деньги передать в детские дома и больницы

Андрей Канчельскис: Кокорина и Мамаева надо оштрафовать, на миллион долларов одного и другого, а деньги передать в детские дома и больницы Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис в интервью Rusfootball.info рассказал о деталях своего назначения на должность наставника клуба из чемпионата Узбекистана, выразил надежду, что сборная России победит команду Турции в матче Лиги наций, а также поделился мнением по поводу инцидентов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Как вас встретили в вашем новом клубе?

- Все прошло очень хорошо. Приступил сразу к работе, - приводит слова Канчельскиса корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.

- Как появился вариант с «Навбахором»?

- У меня агенты над этим работали, работали над различными вариантами. И по другими направлениям: Китай. Но это, может быть, в будущем... Сейчас мы здесь. У нас есть задачи: оставшиеся семь игр провести достойно. По крайней мере, не опуститься ниже той позиции, на которой находимся и, по возможности, подняться выше. Мы сейчас на третьем месте. Команда ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов АФК. Право выступать в турнире получают клубы, занявшие первые два места. Если «Пахтакор» возьмет Кубок Узбекистана, третья команда получит право на участие в Лиге чемпионов. Задача стоит сложная. Тем более у нас много игр на выезде, а среди соперников - «Пахтакор» и «Локомотив».

- Как бы оценили уровень чемпионата Узбекистана?

- Сейчас пока не могу оценить, поскольку игр у нас еще не было. Первая для меня будет 20 октября. Но по составу команды, могу сказать, что много хороших футболистов. Думаю, уровень неплохой. Но определить можно будет только после игр.

- На какой срок подписан с вами контракт?

- До конца этого года и на следующий год.

- Будете совмещать работу в «Навбахоре» с работой в студенческой сборной России?

- Да, есть такое. Но вы сами понимаете, что студенческая команда собирается редко. Если будет время, если я свободен, то они будут рады меня видеть. Спасибо большое руководству Студенческой лиги. Там очень хорошие люди работают. Дай бог, им удачи и успеха. Опять же если будет свободное время, то они рады меня видеть в качестве главного тренера студенческой сборной, если нет, то, конечно, основная моя работа сейчас здесь, в Узбекистане. Пока такие планы.

- За чемпионатом России сможете следить?

- Конечно. Здесь все наши спортивные каналы показывают. Будем смотреть.

- Поговорим о турнире Лига наций. Чего ждете от предстоящего матча сборной России с командой Турции?

- Перспективы, думаю, хорошие. Тем более мы обыграли эту сборную на выезде месяц назад. Но турки после того, как они обыграли шведов, немножко по-другому начали играть в футбол. Луческу говорил, что они обыграют нас. Посмотрим — до игры можно говорить, что угодно. Перспективы хорошие. Обыгрываем турок, можно рассчитывать на то, что наша сборная займет первое место в группе. Все прекрасно понимают, готовятся к игре.

- К сожалению, на этой неделе спортивные события затмила история Александра Кокорина и Павла Мамаева. Что думаете обо всем этом?

- Тяжелый случай... И ребят жаль, и пострадавших жаль. Жаль вообще, что такая ситуация возникла. Я понимаю все, все бывает, но распускать кулаки — это не дело. Так нельзя себя вести. Ребят, если они пострадают и дальше в футбол играть не будут, конечно, жалко. Мамаев — хороший футболист, Кокорин подвержен травмам, но до тяжелой травмы был одним из основных нападающих в сборной. Ребятам ведь не под сорок — еще можно играть и играть... И, конечно, жаль, если запретят им играть в их клубах. Но в любом случае так себя вести нельзя. Наверное, только сейчас они начинают осознавать, что произошло, думать, как это нелепо вышло. Но сейчас мы можем только предполагать, как поведут себя руководителей клубов. Осудят ли Кокорина и Мамаева? Думаю, что осудить нужно, наказывать надо, но, мне кажется, что наказанием здесь надо сделать очень солидный штраф. Например, по миллиону долларов с одного и второго и отдать эти деньги в детские дома и больницы. А доводить до того, чтобы футбольную карьеру завершили, это слишком. Надо их хорошенько штрафануть, чтобы они поняли, что так просто не полагается в этой жизни ничего.
Теги: Канчельскис Мамаев Кокорин
Сегодня, 08:01
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#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:37)
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Владимир Панфилов,
dengami toje nujno nakazat!koroche vse po zakonu!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  Владимир Панфилов   (Сегодня, 10:22)
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Пускай сидят,другие то сидели и сидят,закон один для всех!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#3  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 09:56)
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Болеет за:
ЦСКА
Вот если штраф реально пойдёт в больницы... а то в бюджет, а значит никуда.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#2  Туман88   (Сегодня, 09:56)
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online

Kytarba,
земфирка.. ты с ночной из порта и сразу к нам..? не бережёшь ты себя совсем... смотрю ты уже и в овощебазу переоделась.. слышь урюк.. почем нынче лаврушка...?


чепушило... xyярь минусы заново... хоть при деле будешь.. горный олень..)))
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 09:02)
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Болеет за:
«Химки»
И Кончельских молодец,а,так дно. И это дно сейчас оголтело судит оступившихся футболистов, оказывая таким образом сознательное и морально недопустимое давление на суд. В судилище активно участвуют все селебрити, футбольный мир дружно молчит, включая друга Кокорина, кэптена Дзюбу, и только Рамзан Ахмат-ага Кадыров, три кавказца-футболиста, и один футболист азербайджанец высказали слова поддержки в адрес затравленных нарушителей. Йосиф Виссарионович. Вы оказались наивным мечтателем, когда расстреливали пачками всю эту свору. Вы забыли, что при тотальных зачистках гибнут бесповоротно породистые растения, а сорняк лишь затихает, чтобы дружно полезть вновь изо всех щелей...Слышал в Сочи сегодня на матче с Турцией хотели выставить банер в поддержку Кокорина,но доблестные Сочинские полицейские "по горячим следам"незаконно)) изъяли баннер,хуле оперативность
Р/S- вот Подсказали фамилии Ткачев,Молло,брат с Локо",Смолов,которые тоже высказали слова поддержки..Смолова я что то пропустил,остальных да,читал.Ясно конечно ,что футболистам сборной запрещено на эту тему с прессой общаться а,так точно знаю и это не сказка,что "море писем лично футболистам от море футболистов и не только из России.Кокорина и Мамаева что наказать и существенно не обсуждается,но так чтоб т,чтоб футбол продолжали играть в ПЛ России. Первый матч Стрельцова после большого перерыва в чемпионате СССР был в Баку в матче Нефтианик_Торпедо",счет матча 3:0,он вышел на замену при счете 0:0.А,потом феерил в чемпионате не смотря на то,что в перерыве матчах курил.. и за сборную играл.Не знаю почему мне это сейчас вспомнилось))
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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