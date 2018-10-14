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Павел Мамаев: нахожусь в СИЗО, состояние нормальное, жизнь продолжается

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о своем пребывании в СИЗО "Бутырка".

"Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается", - цитирует Мамаева "Дождь".

Футболист сказал, что слышал новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его в футбольный клуб "Ахмат", но комментировать это не стал. "Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться", – добавил Мамаев.
Теги: Мамаев
Сегодня, 08:23
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 08:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Какова хрена помогал и помогаешь полиции выполнять их работу- добросовестно сотрудничаешь со следствием? НЕ сотрудничал- был бы под домашним арестом. И меньше слушай продажного адвокатика- он в доле с полицией, лучше поменяй, а этого пошли подальше.
У Кокорина боевая дама-адвокат,
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 08:34)
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Болеет за:
«Краснодар»
2 месяца заключения в сизо будет достаточным наказанием. Трёху впаять условно и штрафануть на крупную сумму...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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