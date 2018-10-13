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Ибрагим Цаллагов: Кокорин и Мамаев заслужили хорошую порку, но не государственную клетку

Защитник "Рубина" Ибрагим Цаллагов прокомментировал скандал с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень. Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева. И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив в первую очередь себя и своих близких. Бесспорно также и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне, так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось, невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами!", - написал Цаллагов.

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Кто из вас без греха ,пусть первый бросит в них камень... Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно , тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то , что совершилось невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность..

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Теги: Цаллагов Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:35
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(2)
#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 10:10)
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Болеет за:
«Спартак»
А,у нас порка за это полагается?Отлично.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:51)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно Ибрагимушка пишет - сидеть должен тот, кто всю жизнь пахал не разгибаясь, получая за это грошИ, и попался с килограммом муки или лука! Денег у таких на судью не бывает в принципе, так что виновен однозначно!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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