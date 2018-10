Ибрагим Цаллагов: Кокорин и Мамаев заслужили хорошую порку, но не государственную клетку

View this post on Instagram

Кто из вас без греха ,пусть первый бросит в них камень... Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно , тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то , что совершилось невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность..