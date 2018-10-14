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В Самаре задержали за рулём пьяного футболиста "Крыльев Советов"

Самарский футболист Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автомобиля ночью с субботы на воскресенье.

Сейчас в РПЛ перерыв мз-за матчей сборных, и игрок "Крыльев Советов" решил воспользоваться передышкой, чтобы хорошо провести время. Судя по всему, отдыхал Башкиров где-то в центре города. Затем собрался домой, но почему-то не вызвал такси, а решил воспользоваться припаркованным поблизости авто каршеринговой системы. Причем направился он не в теплую кроватку, а решил прокатиться по городу. Около ресторана на Коммунистической его заметили активисты "Ночного патруля".

"На мужчину мы обратили внимания на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине к одному из популярных ресторанов. У него были заметны признаки опьянения. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой "Делимобиль". В этот момент его и задержали", - рассказал руководитель "Ночного патруля" Виталий Смардаков.

По словам Виталия, на своих коллег Кокорина и Мамаева Башкиров не был похож. В драку не лез, не спорил.

"На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в Самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Не стыдно за него было. Вел себя достойно", - поделился впечатлениями Виталий Смардаков.

samara.kp.ru
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:08
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13
(3)
#13  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну что, и его пора в СИЗО и всей страной обсуждать месяц.)))))))))))


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#12  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 13:15)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Nastroenie
Надеюсь эту мразь и его семью посадят на нары, чтобы остальным не повадно было. Вы представляете, если бы этот отморозок ваших родственников переехал?

Правильно! Надо вообще всех автомобилистов на нары посадить для профилактики, а то вдруг кто-нибудь из них напьётся и поедет ваших родственников давить!
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#11  дядя Витя  СПб (Сегодня, 13:08)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
"Не стыдно за него было. Вел себя достойно"
Да бл... гордиться надо!
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#10  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 12:59)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
совсем косолапые обнаглели в своем поведении, жестко наказывать пора и дисциплина улучшится в поведении с обществом
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  ajax101  Москва (Сегодня, 12:56)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как раньше говорили - "попал под компанию"
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 12:33)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надо было его отпустить нельзя ведь быть такими кровожадными!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Romgus  Самара (Сегодня, 12:31)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Крылья Сов»
мудила, ну возьми ты такси, зачем тебе это надо было?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#6  Nastroenie  Москва (Сегодня, 12:28)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь эту мразь и его семью посадят на нары, чтобы остальным не повадно было. Вы представляете, если бы этот отморозок ваших родственников переехал?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#5  junga  Сочи (Сегодня, 12:25)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что, тоже в СИЗО?


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#4  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 12:24)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Волга НН»
Надоели уже этой темой ,это уже больше похоже "Охотой на ведьм".Да за руль пьяным садится грех ,да кто блин не грешит.Другое дело пьяные драки которые не позворлительны таким футболистам топого уровня как Мамаев и Кокорин ,они бл... не Хабиб.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#3  marlok  Иваново (Сегодня, 12:24)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самара не Москва, там люди попроще.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 12:23)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да они там натурально все с катушек послетали!..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  Сахалин  Южно-Сахалинск (Сегодня, 12:20)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
посадить!
laughing


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
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