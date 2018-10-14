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Валерий Газзаев: пора остановиться с публичной поркой и травлей Кокорина с Мамаевым

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев отметил, что против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева СМИ развернули чрезмерную кампанию.

"Известные, и, кстати, не без оснований, футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение. Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу "на крови". Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия.

Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:46
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28
(7)
#28  suvirinimas   (Сегодня, 14:18)
  • 0
  •  (0)
online

Полностью поддерживаю Газзаева. Ведь Кокорин и Мамаев сильнейшие футболисты России. Ведь от отлучения их от футбола пострадают Зенит, Краснодар и сборная России. Да, они совершили преступление и их конечно нужно наказать. Но портить им карьеру из-за этого - это не меньшее преступление.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#27  Phil  Москва (Сегодня, 14:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Да уже волна схлынула. Никто особо и не нападает . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#26  МАРТ  тюмень (Сегодня, 14:14)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Barmaley
не приступники

Сэр , оканчивали ЕГЭ ? Кот приступил к разоблачению добрых но необразованных людей. На самом деле это не критично, но у России извечно 2 беды.

..две беды.....

Паршивые коты?..и правильно прЕступники...двоечник. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#25  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
А в принципе случившееся впервые общественное преступление - условный срок.

Это смотря по каким статьям. К тому же, если бы все сразу катилось на условку - хрен бы их арестовали, оставили бы на подписке или домашнем аресте...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#24  marlok  Иваново (Сегодня, 14:12)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уж кто бы говорил, депутат, проголосовавший за ограбление народа путем пенсионной реформы, теперь защищает хулиганов из своего содружества.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#23  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:12)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю, Газзай-лизоблюд хотел бы народу что, РОТ ЗАТКНУТЬ?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#22  sumzzz  Калининград (Сегодня, 14:08)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Вот странный, не про пенсионную же реформу в федеральных новостях нам будут бубнить. Лучше уж по ушам всякой желтизной ездить, ведь стаду с мохнатых веков так нравится смотреть на публичные казни. Вызывает чувство справедливости и веры в главарей.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#21  Apant1   (Сегодня, 14:05)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем) Когда всё тихо, никто ничего не говорит, многие у нас очень любят брать взятки, так что информационный шум, это скорее хоть какой то шанс на объективное в расследование
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#20  yuri  спб (Сегодня, 14:03)
  • -4
  •  (6)

Люди у нас требуют не крови, и не зрелищ, а только одного - справедливости.
А справедливость заключается лишь в одном, чтобы закон был ЕДИН для всех.

Деточка Вы бы хоть знали законы , прежде чем за народ говорить . Един закон должен быть на бумаге. А на деле 2 талантливых чела на нарах, а гном в погонах сводит счеты. Но остальной народ знает законы .
В Высоцкий


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#19  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:01)
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Barmaley
А что Мамаев и Кокорин Газзаеву депутатский запрос направили по поводу их травли?


Ну, заметим скромно, не запрос. Пёс - дрессированый: без кусочка сахара не гавкнет.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#18  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 14:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Не еще рано, еще не на обсуждалсь!!!)))))


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#17  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Люди у нас требуют не крови, и не зрелищ, а только одного - справедливости.
А справедливость заключается лишь в одном, чтобы закон был ЕДИН для всех.
Если обычных людей за аналогичные преступления сажают - значит Коко и Мамаев должны сидеть.
Если Коко и Мамаева освобождают, значит и обычных людей должны освобождать.
Не должно быть так, что за одинаковые преступления, предусмотрены разные наказания в зависимости от количества денег.
Этого Газзаев и ему подобные никогда не поймут, потому что у них своя реальность, и в этой реальности законы для них не писаны.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 13:52)
  • -4
  •  (8)

Если бы на месте Кокорина и Мамаева был бы обычный человек, он бы уже давно сидел на нарах.

Ну эти два преступника как бы не на курорте щас. А вот этот пострадавший якобы(на самом получил по-пацански возмездие за жлобство) , на свободе с черепно-мозговым синяком в великом лбе. Не сомневаюсь что утешит себя в бане с шлю-хами. А в принципе случившееся впервые общественное преступление - условный срок.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  COPati4  Ставрополь (Сегодня, 13:52)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Газзаев совсем с катушек слетел... Если Сёмин выступил с осуждением действий Мамаева и Кокорина, то Валерий Георгиевич... хоть и косвенно , но их все-таки поддержал. В очередной раз все теперь смогут убедиться, что этот хороший, титулованный и заслуженный тренер... как человек - оказался полным г..... Хотя, о чем тут говорить, если человек родом с Кавказа, не держит своё слово как мужчина - про усы речь (хоть и надоела всем эта тема, но от неё никогда ему не отмыться)... ибо настоящий джигит если сказал - должен сделать...
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
#14  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:49)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так остановись! Не "все", а ТЫ! Ты, ты остановись! К тебе подойдёт журнаschлюха, а ты ему:
- Не комментирую!
Что, слабо? Страшно, что в следующий раз не подойдут?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#13  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:46)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Газзаев конечно не в курсе, потому что оторван от жизни народа и вообще от людей в стране, и никогда не поймёт почему смешно читать его слова про законы, суд и тд.
Законы и суд у нас есть для обычного люда, а политикам, чиновникам, звёздам шоу-бизнеса и спортсменам закон не писан.
Потому и шум такой, чтобы не замяли. Хотя всё равно замнут, и такие как Газзаев этому способствуют, "своих не сдаем".
Закон можно по-разному интерпретировать - одному за то что украл впервые на 10.000 рублей дают реальный срок, а другому за то что украл миллиард - условный. А в чём разница - догадайтесь сами. Если бы на месте Кокорина и Мамаева был бы обычный человек, он бы уже давно сидел на нарах. тоже самое с чиновником, которому стулом дали- если бы на его месте был обычный человек, никто и никогда бы не узнал о том, что произошло, видеозапись выкупили бы и гуляй вася.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 13:45)
  • 0
  •  (4)

Цитата: VeNdA
И я не питаю иллюзий относительно таких людей, они по своей сути такими и останутся.

Верно, мистер. Только эту незамысловатую фразу нужно ставить как пролог вначале. Те же умные люди что пытаются исправить жизнь , останутся , ммм, скажем так .. недальновидными детьми, хоть и с возрастом.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  VeNdA  Республика Венда (Сегодня, 13:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Возмездие святой инквизиции должно коснуться своей нелегкой рукой каждого.

Именно так, только без публичной "порки" подобного никогда не произойдет. Выпороли раз, два, три и четвертый будь то футболист, чиновник или какая-нибудь звезда, трижды подумает прежде чем вести себя как гоповатое быдло.
И я не питаю иллюзий относительно таких людей, они по своей сути такими и останутся.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 13:38)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Barmaley
не приступники

Сэр , оканчивали ЕГЭ ? Кот приступил к разоблачению добрых но необразованных людей. На самом деле это не критично, но у России извечно 2 беды.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Barmaley   (Сегодня, 13:35)
  • +3
  •  (3)

А что Мамаев и Кокорин Газзаеву депутатский запрос направили по поводу их травли? Гребаные депутаты напринимали законов, по которым узаконили домашние побои как норму. И наркоманы теперь не приступники, а просто больные люди, если дозу успели проглотить. Задолбал этот футбольный бомонд. Чем-то уже напоминают театралов с просьбой к президенту не сажать творческих режиссеров. Уже просто открыто давят на следствие. Вчера Бородюк на матч ТВ выступал с пропагандой насилия фактически. И никто из них не слова не сказал о травмах полученных потерпевшими. Давайте им присвоим звание ЗМС и освободим от уголовной ответственности. И ордена им "За заслуги перед отечеством". Где ваши лозунги:Живи футболом, дыши футболом" Теперь еще:"Мочи футболом". Давайте запрос депутату Газзаеву направим. Принять закон, считающий ногу футболиста холодным оружием. В СССР наличие спортивного разряда считалось отягчающим преступление обстоятельством. А тут мастера спорта как никак лупят ногамии неподготовленных граждан. АУ. Госдума. Вызовите Гззаева на комиссию по этике. Он чему молодежь учит?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 13:28)
  • +2
  •  (2)

Цитата: VeNdA
А кто спорит? Пускай судят в соответствии с законодательством РФ, но наказание должно быть неотвратимым, а не так как это у нас периодически бывает из-за того, что дело просто "замяли".


На котовой памяти затравили лишь пару показательных чинуш . Возмездие святой инквизиции должно коснуться своей нелегкой рукой каждого. В том числе и того кто пострадал от стула. Хотя само по себе это и есть наказание от жлобства в погонах. Этого пожалуй нормально. Но еще бы стаю шакалов отправить на свидание к падре.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  imaginary   (Сегодня, 13:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
у страны развлечение..
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 13:25)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ПЁС по кличке Валера.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  VeNdA  Республика Венда (Сегодня, 13:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.

А послужит? Откуда кому бы то ни было, знать, что они через год или два, опять не наломают дров? Люди не меняются, к чему все эти попытки их выгородить? Понять и простить? или что?
Сколько таких примеров в мире уже было? Когда за хулиганство футболистов сажали. И что, они исправились после это? Чаще всего, они продолжали себя также вести.

Их будут судить в соответствии с законодательством РФ.

А кто спорит? Пускай судят в соответствии с законодательством РФ, но наказание должно быть неотвратимым, а не так как это у нас периодически бывает из-за того, что дело просто "замяли".
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:12)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
покровитель
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 12:55)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что вылупился из кормушки и осуждаешь людей за их позицию по хулиганству безбашенных пацанов, да кто тебя послушает, наооборот только кипятку добовляешь, недотепа.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 12:55)
  • -5
  •  (15)

а что,уже решено, что эти двое-...........в не виноваты?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 12:50)
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Порка ещё не начиналась!
Пока их, как маленьких щенков, взяли за шкирку и выкинули на улицу из дома, где они нагадили!
А вот порка у них ещё впереди!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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