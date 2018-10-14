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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: пора остановиться с публичной поркой и травлей Кокорина с Мамаевым
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев отметил, что против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева СМИ развернули чрезмерную кампанию.
"Известные, и, кстати, не без оснований, футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение. Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу "на крови". Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия.
Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Известные, и, кстати, не без оснований, футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение. Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу "на крови". Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия.
Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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