Опубликовано видео задержания футболиста Башкирова

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров был остановлен сотрудниками ГИБДД минувшей ночью.Башкиров был в состоянии алкогольного опьянения и управлял машиной из каршеринга.Футболист не сопротивлялся, согласился с протоколом и признал свою ошибку. До суда его отпустили домой.