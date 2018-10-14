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Опубликовано видео задержания футболиста Башкирова

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров был остановлен сотрудниками ГИБДД минувшей ночью.

Башкиров был в состоянии алкогольного опьянения и управлял машиной из каршеринга.

Футболист не сопротивлялся, согласился с протоколом и признал свою ошибку. До суда его отпустили домой.

Теги: Башкиров Крылья Советов Видео
Сегодня, 13:15
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#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Закон должен быть для всех один !!!

Что, и для богатеев? Ох, ну ты меня спровоцировал!
Ты знаешь, кто ты? Ты - опасный вольнодумец!
Так можно и знаешь до чего договориться? Что... эээ... нет, не смею! mask
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 13:38)
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Болеет за:
«Спартак»
бедолага,даже машину в аренду берет,купить не может себе позволить.от этого,наверно,и наптлся


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:31)
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Закон должен быть для всех один !!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  VeNdA  Республика Венда (Сегодня, 13:26)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот он продукт того, как все эти "заступники" Кокорина и Мамаева выгораживают "своих".
Сколько таких п*дорасов, в пьяном виде садиться за руль и им за это ничего нет? Сколько раз такое было, что кто-то кого-то бил и потом его "выгораживали"?
Народ жаждить крови? Народ жаждит справедливости и соблюдения закона.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
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