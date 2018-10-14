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Дмитрий Шляхтин – о скандале с Башкировым: если нет головы на плечах – будет работать в другом месте

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что к полузащитнику Евгению Башкирову, которого задержали сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, будут применены самые строгие санкции.

– Клуб проведет расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жесткие санкции, – сказал Шляхтин.

– Как Башкиров такое допустил, тем более, на фоне недавнего заключения под стражу Кокорина и Мамаева?

– Понимаете, футболисты – взрослые люди, у них есть определенные договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шляхтин Башкиров Крылья Советов
Сегодня, 13:49
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#2  Serge K   (Сегодня, 14:02)
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Всём футболистам надо закодироваться, а то бюджет семейный будет 0, а у руководства клуба по высится за счет штрафов футболистов они только и ждут этого.
Регистрация: 6.07.2016 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:53)
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Болеет за:
ЦСКА
По-моему, это перебор. Штрафуй, переводи в дубль... Мало ли кто чем занимается в выходные. Можно подумать, все рук-ли самарского клуба выходными вечерами лишь кефиром с булочкой потчуются!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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