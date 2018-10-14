Дмитрий Шляхтин – о скандале с Башкировым: если нет головы на плечах – будет работать в другом месте

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что к полузащитнику Евгению Башкирову, которого задержали сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, будут применены самые строгие санкции.– Клуб проведет расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жесткие санкции, – сказал Шляхтин.– Понимаете, футболисты – взрослые люди, у них есть определенные договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки.