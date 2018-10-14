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Павел Мамаев получил от отца лапшу быстрого приготовления и сладости

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал, что передали родные полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву в СИЗО.

Напомним, 11 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря из-за подозрений в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

"Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное. Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных", – сказал Мельников в эфире телеканала "Москва 24".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 14:05
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#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 14:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Ролтон и чупа чупс
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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