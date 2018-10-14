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ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения нападающего "Аль-Наср" Ахмеда Мусу, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Форвард выступал за армейцев с 2011 по 2016 год.

"Также сегодня отмечает день рождения бомбардир Ахмед Муса. Happy birthday!" – сообщается в официальном Твиттере красно-синих.
Теги: ЦСКА Муса
Сегодня, 15:18
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(2)
#3  Волжанин   (Сегодня, 17:08)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Туман88
выползай.

Пшел вон, татарское пассивное педрило
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#2  Туман88   (Сегодня, 15:24)
  • -4
  •  (4)

артЭчка выползай... карлик укозовский...
Регистрация: 10.04.2018 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 15:23)
  • +3
  •  (5)

Мои поздравления, Муса. Удачи.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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