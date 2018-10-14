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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения
ЦСКА поздравил с днем рождения нападающего "Аль-Наср" Ахмеда Мусу, которому сегодня исполнилось 26 лет.
Форвард выступал за армейцев с 2011 по 2016 год.
"Также сегодня отмечает день рождения бомбардир Ахмед Муса. Happy birthday!" – сообщается в официальном Твиттере красно-синих.
Форвард выступал за армейцев с 2011 по 2016 год.
"Также сегодня отмечает день рождения бомбардир Ахмед Муса. Happy birthday!" – сообщается в официальном Твиттере красно-синих.
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