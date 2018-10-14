Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Тарасов: полагаю, Кокорин и Мамаев уже раскаялись

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов считает, что правосудие должно разобраться в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости..." – написал в своем Инстаграме Тарасов.

View this post on Instagram

Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости... Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим - бой нашего чемпиона ???@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот - как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона - все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! ?Все по делу??

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on

Теги: Тарасов Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
#6  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:41)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Едвали.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#5  Charodei  Борзя (Сегодня, 17:38)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вряд ли эта сладкая парочка раскаялась.Напугалась и растерялась-это да.Такие вот ушлепки привыкли,что если есть деньги,то об остальном можно и не думать.Но в этой ситуации что-то пошло не так...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:10)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Parshin
Не лишайте народ удовольствия - пусть футболисты-миллионеры посидят за решеткой, еще пораскаиваются...


laughing во ,вот это и есть единственный и правильный разговор за все эти дни.Весь многочисленный п1здеж всяких нищих завистников и п1даров аккумулировалось в одном предложении.Им Покуй Пак там или Халк laughing если того же Пака,кто то другой п1зданул бы вы пля и секунду времени не уделили бы этому сообщению,наоборот может даже одобрили,что отп1здили взяточника чиновника,которого "сделал человеком" бывший зам.Лужкова Цой,или как его фамилия,муж певицы Аниты Цой.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  spiri   (Сегодня, 17:03)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
по справедливости,минимум,три года общего...а дадут условный,судя по всему.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 16:55)
  • 0
  •  (6)

Эти ..... , уже били бы следующих людей, если бы не наткнулись на чиновника.
Думаю, если отпустят в этот раз , в следующий могут и убить.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (5)

Не лишайте народ удовольствия - пусть футболисты-миллионеры посидят за решеткой, еще пораскаиваются...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.