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Отец Мамаева: я извиняюсь за сына

Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин Мамаев рассказал о беседе со своим сыном и отметил, что хочет извиниться за инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, ранее футболисты были арестованы судом на два месяца за хулиганство. Они вместе с друзьями избили трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

"Я бы хотел за поведения сына извиниться. Я искренне извиняюсь. Так себя вести нельзя и этому нет никакого оправдания. Еще раз искренне извиняюсь", – отметил Константин в эфире программы "Итоги недели".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:04
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(3)
#4  Charodei  Борзя (Сегодня, 17:32)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
После ранее сказанного,эти извинения не воспринимаются как искренние.Быдло-семейка ярко выраженная.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Брюзга  Рязань (Сегодня, 17:21)
  • +1
  •  (3)

Мы слышали, как ты извинялся. Сплошной мат-перемат. Испугались, с.уки позорные.
Жаль, что не посадят сынулю твоего, а надо было бы.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#2  MIG  Piter (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (5)
online

за себя извинись, а то черти у него все вокруг
козел


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:18)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Быстренько переобулся! Вот она, вера в собственную безнаказанность и тяжёлое похмелье после протрезвления.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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