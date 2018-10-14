Дмитрий Тарасов: Хабиб вышел и показал, как надо

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал победу российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором."Хабиб вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона – все наш Президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! Все по делу", – написал Тарасов в инстаграме.