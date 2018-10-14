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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Шляхтин – о скандале с Башкировым: если нет головы на плечах – будет работать в другом месте (2)
Дмитрий Шляхтин – о скандале с Башкировым: если нет головы на плечах – будет работать в другом месте (2)
Дмитрий Шляхтин: останется ли Башкиров в "Крыльях Советов"? Не безумно ценный игрок
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Евгений Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде.
"Я не знаю, какое наказание ему вынесут юристы клуба», — цитирует Шляхтина телеканал 360.
На вопрос о том останется ли футболист в клубе Шляхтин ответил следующее: "Не безумно ценный игрок".
"Я не знаю, какое наказание ему вынесут юристы клуба», — цитирует Шляхтина телеканал 360.
На вопрос о том останется ли футболист в клубе Шляхтин ответил следующее: "Не безумно ценный игрок".
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