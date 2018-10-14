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Дмитрий Шляхтин: останется ли Башкиров в "Крыльях Советов"? Не безумно ценный игрок

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Евгений Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде.

"Я не знаю, какое наказание ему вынесут юристы клуба», — цитирует Шляхтина телеканал 360.

На вопрос о том останется ли футболист в клубе Шляхтин ответил следующее: "Не безумно ценный игрок".
Теги: Шляхтин Башкиров Крылья Советов
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