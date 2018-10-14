ДИЧЬ ОТ ФУТБОЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ОДИН ИГРОК «КРЫЛЬЕВ» ПОПАЛСЯ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЁМ, ДРУГОЙ – НА НАРКОТИКАХ.

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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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В ночь с субботы на воскресенье первокурсники проходили посвящение в студенты, но улов активистов «Ночного Патруля» и самарской полиции оказался покрупнее. Rusfootball.info – о том, как не вызванные в сборные футболисты продолжили попадать в криминальные хроники.
Друзья-комментаторы Евгения Башкирова давно окрестили его званием главного интеллектуала российского футбола. Он, будучи маленьким мальчишкой, задавал вопрос в «Что? Где? Когда?» и выиграл у Александра Друзя. Известен тем, что не выпускает из рук книги, практикуется в поэзии, играет на гитаре, имеет высшее образование журфака петербургского университета.
Правда, в твиттере Башкиров в основном сочиняет каламбуры.
А вот в Инстаграме пишет тексты, которые простому смертному понять трудновато. Нужно быть таким же начитанным много читать.
Несведущие типа меня могут подумать, что при написании подобных текстов Евгений не совсем трезв. Однако это неважно, важно то, что в момент нахождения за рулём прошедшей ночью было обнаоужено 0.49 промилле алкоголя. В некоторых странах это граница допустимых значений: помнится, Павел Погребняк вскоре после возвращения в Россию лишился прав, потому что привык в Англии пропускать пивка, прежде чем садиться за руль.
Однако в России это превышение нормы в 3 раза. И где-то 0.3-0.4 литра вина (вряд ли такая утончённая натура, как Евгений, употребляла водку или пиво).
В Самаре давно с иронией относятся о речах Михаила Поленова и других комментаторов про начитанность и интеллект Евгения. Но с начитанностью спорить не будем, а вот насчёт интеллекта возникают большие сомнения. Зачем нетрезвому футболисту после застолья в ресторане потребовалось арендовывать машину в каршеринге вместо того, чтобы заказать такси? Полагаю, и на этот вопрос, поставленный Евгением, не ответит даже Александр Друзь.
На активиста «Ночного патруля» Виталия Смардакова Башкиров всё же произвёл положительное впечатление: «На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Нестыдно за него было. Вел себя достойно», – сказал активист.
На фоне поведения Мамаева и Кокорина это отрадно. Вряд ли Башкирову грозит что-то помимо штрафов и лишения прав. Возможно, хоть теперь Евгений начнёт пользоваться услугами такси и забудет про каршеринг, о котором в Самаре солидная часть населения и не слыхивала.
Один из руководителей «Крыльев» Александр Шикунов поначалу рубанул про возможный разрыв контракта с Башкировым, а Дмитрий Шляхтин назвал его не безумно ценным для клуба игроком. С этим поспорят разве что друзья футболиста. Но в любом случае, ситуация с Башкировым – это история про неимоверную глупость без отягчающих обстоятельств.
Тигиев – совсем другое дело. К утру Георгий уже протрезвел – алкоголя было обнаружено всего 0.07 промилле, но поведение футболиста намекало, что не в этом дело. Более-менее всё становится понятно даже по этой фотке из автомобиля ДПС.
После обнаружения амфетамина в моче Тигиеву грозит судьба Романа Ерёменко. Нет, он не перейдёт в «Спартак». Скорее наоборот – Тигиев принаделжит красно-белым, а в Самаре находится на правах аренды и не имеет игровой практики.
В последнем матче Андрея Тихонова тренер выпустил Тигиева на замену в концовке, а позже публично признал свою ошибку. Видимо, положительных эмоций недавно пролечившемуся весь прошлый сезон игроку действительно не хватало, но способ для их получения он выбрал потрясающе. Ерёменко употребил, да. Но садиться за руль после употребления – это круче, чем пьяным арендовывать машину вместо вызова такси и долбить кокс перед матчами Лиги чемпионов.
Вдобавок к этому активисты «Ночного Патруля» сообщили, что Тигиев хамил, матерился, угрожал связями и покровителями. Но покровители не помогают в последнее время даже Александру Кокорину. Впрочем, Саша и Паша явились в полицию уже в трезвом состоянии. А вот толком не начавшуюся карьеру Тигиева, видимо, ждёт 2-летняя дисквалификация и разрыв контракта. Скучать в этот перерыв на матчи сборных футболисты не дают. Возможно, «Крыльям» ещё повезло, что 14 октября остановили всех двух игроков команды.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
При подготовке публикации использованы материалы паблика Ночной патруль, 63.ru, КП-Самара, Mash, 360tv.ru.
Друзья-комментаторы Евгения Башкирова давно окрестили его званием главного интеллектуала российского футбола. Он, будучи маленьким мальчишкой, задавал вопрос в «Что? Где? Когда?» и выиграл у Александра Друзя. Известен тем, что не выпускает из рук книги, практикуется в поэзии, играет на гитаре, имеет высшее образование журфака петербургского университета.
Правда, в твиттере Башкиров в основном сочиняет каламбуры.
Цвет настроения Киммих— Evgeny Bashkirov (@eugenebashkirov) May 1, 2018
Цвет настроения Киммих— Evgeny Bashkirov (@eugenebashkirov) May 1, 2018
Начо без сахара не вызывает Кариуса— Evgeny Bashkirov (@eugenebashkirov) May 26, 2018
А вот в Инстаграме пишет тексты, которые простому смертному понять трудновато. Нужно быть таким же начитанным много читать.
Несведущие типа меня могут подумать, что при написании подобных текстов Евгений не совсем трезв. Однако это неважно, важно то, что в момент нахождения за рулём прошедшей ночью было обнаоужено 0.49 промилле алкоголя. В некоторых странах это граница допустимых значений: помнится, Павел Погребняк вскоре после возвращения в Россию лишился прав, потому что привык в Англии пропускать пивка, прежде чем садиться за руль.
Однако в России это превышение нормы в 3 раза. И где-то 0.3-0.4 литра вина (вряд ли такая утончённая натура, как Евгений, употребляла водку или пиво).
В Самаре давно с иронией относятся о речах Михаила Поленова и других комментаторов про начитанность и интеллект Евгения. Но с начитанностью спорить не будем, а вот насчёт интеллекта возникают большие сомнения. Зачем нетрезвому футболисту после застолья в ресторане потребовалось арендовывать машину в каршеринге вместо того, чтобы заказать такси? Полагаю, и на этот вопрос, поставленный Евгением, не ответит даже Александр Друзь.
На активиста «Ночного патруля» Виталия Смардакова Башкиров всё же произвёл положительное впечатление: «На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Нестыдно за него было. Вел себя достойно», – сказал активист.
На фоне поведения Мамаева и Кокорина это отрадно. Вряд ли Башкирову грозит что-то помимо штрафов и лишения прав. Возможно, хоть теперь Евгений начнёт пользоваться услугами такси и забудет про каршеринг, о котором в Самаре солидная часть населения и не слыхивала.
Один из руководителей «Крыльев» Александр Шикунов поначалу рубанул про возможный разрыв контракта с Башкировым, а Дмитрий Шляхтин назвал его не безумно ценным для клуба игроком. С этим поспорят разве что друзья футболиста. Но в любом случае, ситуация с Башкировым – это история про неимоверную глупость без отягчающих обстоятельств.
Тигиев – совсем другое дело. К утру Георгий уже протрезвел – алкоголя было обнаружено всего 0.07 промилле, но поведение футболиста намекало, что не в этом дело. Более-менее всё становится понятно даже по этой фотке из автомобиля ДПС.
После обнаружения амфетамина в моче Тигиеву грозит судьба Романа Ерёменко. Нет, он не перейдёт в «Спартак». Скорее наоборот – Тигиев принаделжит красно-белым, а в Самаре находится на правах аренды и не имеет игровой практики.
В последнем матче Андрея Тихонова тренер выпустил Тигиева на замену в концовке, а позже публично признал свою ошибку. Видимо, положительных эмоций недавно пролечившемуся весь прошлый сезон игроку действительно не хватало, но способ для их получения он выбрал потрясающе. Ерёменко употребил, да. Но садиться за руль после употребления – это круче, чем пьяным арендовывать машину вместо вызова такси и долбить кокс перед матчами Лиги чемпионов.
Вдобавок к этому активисты «Ночного Патруля» сообщили, что Тигиев хамил, матерился, угрожал связями и покровителями. Но покровители не помогают в последнее время даже Александру Кокорину. Впрочем, Саша и Паша явились в полицию уже в трезвом состоянии. А вот толком не начавшуюся карьеру Тигиева, видимо, ждёт 2-летняя дисквалификация и разрыв контракта. Скучать в этот перерыв на матчи сборных футболисты не дают. Возможно, «Крыльям» ещё повезло, что 14 октября остановили всех двух игроков команды.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
При подготовке публикации использованы материалы паблика Ночной патруль, 63.ru, КП-Самара, Mash, 360tv.ru.
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