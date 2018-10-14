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Екатеринбург Уфа
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Генеральный директор "Томи": долг перед футболистами составляет порядка 15 миллионов рублей
Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова прокомментировала ситуацию с долгами по зарплате перед игроками команды.
В субботу футболисты сибирского клуба демонстративно задержали на шесть минут начало матча 16-го тура Олимп-ФНЛ против "Сочи" (1:0) и вышли на поле в майках с надписью "Томь – результат за бесплатно". При этом защитник команды Дмитрий Тихий заявил "СЭ", что срок задолженностей составляет от двух до четырех месяцев, а также не выплачены премиальные за прошлый сезон.
"Мы не скрываем, что долги у клуба есть, но, считаю, что ситуация не такая болезненная, как была в сезоне-2016/17. Проблема в том, что клуб не первый год испытывает финансовые трудности из-за долгов, накопившихся за время выступлений в премьер-лиге. Спонсоры свои обязательства по нынешнему году выполнили, деньги поступили. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но мы обязаны закрывать и старые задолженности. Поэтому ситуация сложная, но не критичная, хотя прошлые долги мешают клубу полностью обрести финансовую стабильность.
Сейчас долг перед футболистами текущего состава – порядка 15 миллионов рублей. И, естественно, работа по финансовому решению проблемы ведется, но, к сожалению, это не так просто и быстро сделать. Спортивные результаты очень достойные. Вопросов к ребятам и их игре нет, они выполняют установки тренера.
Полагаю, что в понедельник, предварительно обсудив все это, в том числе и с футболистами, мы разместим на нашем официальном сайте заявление по предстоящему выездному матчу с курским "Авангардом", который должен состояться 20 октября", - цитирует Смирнову "Спорт-Экспресс".
В субботу футболисты сибирского клуба демонстративно задержали на шесть минут начало матча 16-го тура Олимп-ФНЛ против "Сочи" (1:0) и вышли на поле в майках с надписью "Томь – результат за бесплатно". При этом защитник команды Дмитрий Тихий заявил "СЭ", что срок задолженностей составляет от двух до четырех месяцев, а также не выплачены премиальные за прошлый сезон.
"Мы не скрываем, что долги у клуба есть, но, считаю, что ситуация не такая болезненная, как была в сезоне-2016/17. Проблема в том, что клуб не первый год испытывает финансовые трудности из-за долгов, накопившихся за время выступлений в премьер-лиге. Спонсоры свои обязательства по нынешнему году выполнили, деньги поступили. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но мы обязаны закрывать и старые задолженности. Поэтому ситуация сложная, но не критичная, хотя прошлые долги мешают клубу полностью обрести финансовую стабильность.
Сейчас долг перед футболистами текущего состава – порядка 15 миллионов рублей. И, естественно, работа по финансовому решению проблемы ведется, но, к сожалению, это не так просто и быстро сделать. Спортивные результаты очень достойные. Вопросов к ребятам и их игре нет, они выполняют установки тренера.
Полагаю, что в понедельник, предварительно обсудив все это, в том числе и с футболистами, мы разместим на нашем официальном сайте заявление по предстоящему выездному матчу с курским "Авангардом", который должен состояться 20 октября", - цитирует Смирнову "Спорт-Экспресс".
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