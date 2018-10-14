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"Кровь летела во все стороны". Ольга Ушакова рассказала о драке Кокорина и Мамаева с её водителем

Телеведущая Ольга Ушакова прокомментировала инцидент с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые побили её водителя на парковке возле клуба.

"Кровь летела во все стороны. Нам всё равно, кто это были — спортсмены, инженеры, кто угодно. За такое преступление, конечно, нужно понести наказание. Я надеюсь, что следствие установит виновных и справедливость восторжествует", — сказала Ушакова в эфире Первого канала.

После инцидента водитель Ольги был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В тот же день Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одной драки — на этот раз пострадал московский чиновник Минпромторга Денис Пак.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:24
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(8)
#12  Ninja   (Сегодня, 23:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Skyline,
Ты дебил чтоль, тачка-то ейная была)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#11  на и мудрейший  север (Сегодня, 23:14)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Antip7
Цитата: Magmus
Цитата: Nastroenie
Олечка, вся страна с тобой, настанет день, когда этих подонков и их семьи растворят в серной кислоте. Очень надеюсь, что у тебя и Дениса Климентьевича Пака всё получится.

ты нормальный вообще? семьи то тут причём?

Это тролль

при чем хохляцкий..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 23:01)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Гиви,
как-то неправдоподобно косишь под чурку. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  wasp35   (Сегодня, 23:01)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Интер»
Nastroenie,
Дятел что желаещь другому то и получишь сам.


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#8  Тот Самый   (Сегодня, 22:56)
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Цитата: Nastroenie
Олечка, вся страна с тобой, настанет день, когда этих подонков и их семьи растворят в серной кислоте. Очень надеюсь, что у тебя и Дениса Климентьевича Пака всё получится.

Я бы посмотрел на тебя, если бы вся страна тебя и твоих родственников обвиняла бы и была бы против тебя! (с)
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#7  Гиви   (Сегодня, 22:50)
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  •  (8)
Болеет за:
«Факел»
как я панимаю всю эту ситуацию-
начнем сначала .вапрос всем. кагда вы видите талпу пяных вы что делаите? идете сразу к ним навстречу пагаварить или стараитесь уйти падальше чтобы не связываться? по моиму первый вариант очинь глупый. но имено так паступил вадитель .вместо таго чтобы прамалчать и ни связываться с пяными он решил еще и нагрубить им. а как видут себя вадители извесных людей ни трудна дагадаться. они ничем ни лучше мажорав и футболистов.
патом случилось то что случилось. сразу скажу что ни аправдываю футболистов.а кагда они на имоциях после драки зашли в кафе,там еще и чиновник решил паказать как чиновники разгаваривают с людьми. на месте футболистов у любова магло снести крышу.
так что нада хорошо падумать перед тем как адназначно обвинять только одну сторану.
Регистрация: 21.08.2015 [жалоба]
#6  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это какой-то ПОЗОР
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 22:36)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Magmus,

Не обращай на него внимания - это бот из 404!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  Antip7   (Сегодня, 22:36)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Magmus
Цитата: Nastroenie
Олечка, вся страна с тобой, настанет день, когда этих подонков и их семьи растворят в серной кислоте. Очень надеюсь, что у тебя и Дениса Климентьевича Пака всё получится.

ты нормальный вообще? семьи то тут причём?

Это тролль
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#3  Magmus  Домодедово (Сегодня, 22:35)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Олечка, вся страна с тобой, настанет день, когда этих подонков и их семьи растворят в серной кислоте. Очень надеюсь, что у тебя и Дениса Климентьевича Пака всё получится.

ты нормальный вообще? семьи то тут причём?


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:35)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
эта курица тут причем? посасывает у водилы? или он у неё подлизывает?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:33)
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Олечка, вся страна с тобой, настанет день, когда этих подонков и их семьи растворят в серной кислоте. Очень надеюсь, что у тебя и Дениса Климентьевича Пака всё получится.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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