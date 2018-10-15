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Валерий Непомнящий: наша сборная становится на удивление рациональной командой

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча Лиги наций Россия - Турция (2:0).

"Наша сборная становится на удивление рациональной командой, нет ни одного лишнего движения. У Турции было преимущество во владении мячом, но мы создали опасные моменты и дважды забили. Минимальное количество замен после игры со Швецией означает, что нынешний состав может одинаково играть с разными соперниками. В концовке опасений не было, ведь россияне стабильно играли в обороне. По позициям и линиям игра в обороне оставила приятное впечатление. Задача, которую поставил главный тренер Станислав Черчесов, решается, ему важно было выйти с первого места в лигу А, может, с этим и связана стабильность в составе, не стал делать много замен. Команда не проигрывает, проводит матчи не с грандами, но трибуны заполнены и футболисты отвечают игрой болельщикам", - цитирует Непомнящего "РИА Новости".
Теги: Непомнящий Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 00:22
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:36)
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Болеет за:
«Зенит»
В концовке опасений не было, ведь россияне стабильно играли в обороне. По позициям и линиям игра в обороне оставила приятное впечатление.

Да? А у меня сложилось мнение, что турки наших простили, и не раз.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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