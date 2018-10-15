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Жена Кокорина: Саша и мухи не обидит. Эта его глупость может лишить многого его ребенка

Мать ребенка форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала скандальную ситуацию вокруг футболиста.

– Я не могу ни на что сейчас обижаться. У меня этого нет в голове, единственное – хочу, чтобы он был со мной рядом, чтобы он вышел на свободу, чтобы был рядом с нашим ребенком.

– Сколько сыну вашему?

– (Заплакала) Год и четыре месяца. Для него этот ребенок – вся его жизнь, правда. Я знаю, что главная его мысль – что вот эта его глупость может лишить многого его ребенка.

Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось. Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него. Он готовился четыре года. Конечно, это не оправдывает. Нельзя было этого делать, – сказала Валитова в эфире "Первого канала".

Кокорин и Валитова не состоят в официальном браке.

Sports.ru
Теги: Кокорин
Сегодня, 00:42
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#8  DimonSM  Белая Русь (Сегодня, 02:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Его ребенок вся его жизнь? Серьезно?! А у Соловчука интересно есть дети и хорошо ли им сейчас, когда они например увидели избитого папу...

Цитата: Кристоф
Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него.

Именно из за тяжелых душевных метаний и переживаний данный гражданин поехал отдыхать в стрипти клуб а затем устроил мортал комбат в двух частях. Действительно тяжело Сашка переживает.


все лучшее детям и оставили там 2,5 млн..
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 01:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Мамаево Кокорище.

Цитата: Agasphere
Да подмешали им дури в Сапсане... Но это теперь не оправдание. ИМХО

Да-да. А ещё в каждом кабаке Москвы по Шпаку рассадили и по телеведущему на каждой стоянке расставили. И весь штат извозчиков, включая личного водилу Эрнста сторожить поставили . Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Agasphere  Москва (Сегодня, 01:43)
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Да подмешали им дури в Сапсане... Но это теперь не оправдание. ИМХО
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 01:37)
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Цитата: Кристоф
Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него.

Именно из за тяжелых душевных метаний и переживаний данный гражданин поехал отдыхать в стрипти клуб а затем устроил мортал комбат в двух частях. Действительно тяжело Сашка переживает.

каждый по своему переживает, но она не переживает, почему Саша был в стриптиз баре, а переживает потому что не офиц. брак
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 01:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Я не помню ,чтоб Кокорина удаляли с поля и редкие желтые карточки чисто игровые

был у него один эпизод. в матче с аланией.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 01:05)
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Болеет за:
«Химки»
Я не помню ,чтоб Кокорина удаляли с поля и редкие желтые карточки чисто игровые..а,в не поля многочисленные люди которые его лично знают ,не припомнят не то что дрался с кем не будь,но и голос кому то повышал..Вот знаю у Малахова,опять Малахов)) будет передача со сторонниками и друзьями Кокорина,там будет и моя хорошая знакомая,Малахов за кулисами,перед записью передачи попросил их говорит только правду и правду о Кокорине без каких то красок...запись уже есть,но не известно поставят его в сетку или нет.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Кристоф   (Сегодня, 00:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него.

Именно из за тяжелых душевных метаний и переживаний данный гражданин поехал отдыхать в стрипти клуб а затем устроил мортал комбат в двух частях. Действительно тяжело Сашка переживает.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Паку и водиле надо было наклеить на лицо "мушек". grimacing
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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