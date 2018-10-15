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Россия - Турция: фотоотчет встречи

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная России принимала на своём поле команду Турции. Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:



























Теги: Сборная России Сборная Турции Фото
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