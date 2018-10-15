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Валерий Рейнгольд: я обеими руками за Гильерме в воротах сборной России

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры Лиги Наций между Россией и Турцией (2:0).

- О матче:

- Наши провели очень хорошую игру, когда хорошо - тогда хорошо. Претензий сегодня к нашей команде нет, они были по итогам матча со Швецией (0:0), где наша атака сыграла неубедительно. А в Сочи команда сыграла на высоких скоростях, это был абсолютно другой матч, футболисты комбинировали, боролись с желанием победить. Почему турки сыграли слабо - пусть разбираются сами, а на меня отечественная команда произвела очень хорошее впечатление.

Единственное, пожалуй, из игры сборной выпадал Алексей Ионов. Не исключаю, что в следующих матчах сборной в основном составе он выходить не будет. А в целом, все сыграли на очень хорошем, крепком уровне.

- О прогрессе сборной России:

- Дело не только в работе Станислава Черчесова. Чемпионат России в самом разгаре, в связи с чем футболисты находятся на пике своей формы. Ноги бегут, дыхание хорошее, лёгкость в игре и так далее. Раньше всё было через мучения и травмы, сейчас же игроки готовы к матчам, они находятся практически в идеальной форме. Все бегут и открываются, отсюда и результаты при довольно неплохой игре. Турки сегодня были переиграны по всем футбольным канонам. Сборная России бежит, и сколько это будет продолжаться я не знаю. Ещё недавно были огромные трудности, но сейчас всё получается. Это радует, и будем надеяться, что такую форму удастся сохранить на весь игровой год. Футболисты есть, скамейка длинная, так что основа для достижения успеха есть.

- О недавних словах Александра Мостового про Гильерме:

- Не согласен с Сашей. Вообще вратарская позиция - особенная, и нужно бережно относиться к голкиперам. Гильерме заслужил место в воротах сборной России, он более 10 лет играет в нашем чемпионате, он уже наполовину русский! Поэтому Мостовой поспешил с выводами, Гильерме заслуживает того, что сейчас с ним происходит, и я обеими руками за голкипера "Локомотива".

И вновь подчеркну: к вратарям нужно относиться иначе, нежели к полевым футболистам. Не нужно дёргать ни Гильерме, ни кого-то ещё. А сам Маринато играет спокойно и уверенно. Ну и самое главное мнение по игре голкипера - это мнение главного тренера, его помощников, а также защитников, которые окружают вратаря. Если наши игроки обороны чувствуют себя спокойно, когда Гильерме в воротах, значит, всё работает и выбор сделан правильный.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Турции Гильерме Рейнгольд
Сегодня, 08:32
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#8  pahitosik  Москва (Сегодня, 11:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если защита будет играть надёжно, то и кипер будет спокоен, а если в защите пойдут косяки, то никакой супер ловила не поможет.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#7  avnik  море (Сегодня, 10:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Почему турки сыграли слабо - пусть разбираются сами, а на меня отечественная команда произвела очень хорошее впечатление.

Мне очень понравился момент когда турецкий защитник бежал с мячом вперед, добежал до турецкого полузащитника и... отдал ему мяч.
Дед, слабо сказать, что нам показывали осетрину не первой свежести под видом турецкой сборной? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 10:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Переобуться не проблема. Одна ошибка Гили и всё!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  GS  Москва (Сегодня, 09:55)
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я обеими руками за Гильерме в воротах

А если со шведами, которые навешивать будут, ошибется на выходе, скажет наоборот.

А в Сочи команда сыграла на высоких скоростях

...и было видно, что на высоких скоростях нашим не хватало техники. Отсюда было много потерь и бестолковки.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  Kostik   (Сегодня, 09:25)
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Да уж...
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#3  mustang   (Сегодня, 09:17)
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дед выжил из ума или подкупили
стыдно вам должно быть Валерий Леонидович , такие вещи говорить
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 09:04)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не проблемная, для нас, позиция. Большой разницы нет кто будет в воротах играть, хоть Лунёв, хоть Гиля, хоть, кто-то, третий. С киперами у нас все в порядке.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  dima0501   (Сегодня, 08:40)
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Сейчас с любым поспокойней будет,а то что ни навес так опасный момент.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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