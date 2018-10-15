Борис Игнатьев: на фоне нашей игры сборная Турции выглядела неубедительно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:40
Дмитрий Белоруков: если до 18 октября не начнут выплачивать деньги, на игру с ЦСКА мы не выйдем (18)
Дмитрий Белоруков: если до 18 октября не начнут выплачивать деньги, на игру с ЦСКА мы не выйдем (18)
08:18
Николай Зайцев: в Перми обещали, что с нами расстанутся красиво, но, красиво бывает только в песнях Меладзе
Николай Зайцев: в Перми обещали, что с нами расстанутся красиво, но, красиво бывает только в песнях Меладзе
Вчера, 23:43
Италия вырвала победу у Польши (2)
Италия вырвала победу у Польши (2)
Вчера, 23:30
Обновленная сборная России. Что это такое, и с чем это едят? Оценки игроков за матч Россия - Турция (5)
Обновленная сборная России. Что это такое, и с чем это едят? Оценки игроков за матч Россия - Турция (5)
Вчера, 23:29
Очевидец: компания Кокорина и Мамаева в восемь утра распивала крепкие напитки, запивая их пивом (8)
Очевидец: компания Кокорина и Мамаева в восемь утра распивала крепкие напитки, запивая их пивом (8)
Вчера, 23:01
СМИ: Александр Дюков станет президентом РФС (26)
СМИ: Александр Дюков станет президентом РФС (26)
Вчера, 22:39
Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года (2)
Мирча Луческу: мы создали команду только в марте, а Россия играет вместе уже 2 года (2)
Вчера, 22:24
"Кровь летела во все стороны". Ольга Ушакова рассказала о драке Кокорина и Мамаева с её водителем (23)
"Кровь летела во все стороны". Ольга Ушакова рассказала о драке Кокорина и Мамаева с её водителем (23)
Вчера, 22:24
Артём Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео) (2)
Артём Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео) (2)
Вчера, 22:03
Станислав Черчесов: голуби принесли сборной России удачу (1)
Станислав Черчесов: голуби принесли сборной России удачу (1)
Вчера, 21:59
Станислав Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
Станислав Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
Вчера, 21:27
Георгию Тигиеву не грозит наказание за допинг (9)
Георгию Тигиеву не грозит наказание за допинг (9)
Вчера, 20:54
Сборная России в Сочи одержала уверенную победу над Турцией (72)
Сборная России в Сочи одержала уверенную победу над Турцией (72)
Вчера, 20:40
На матче Россия - Турция присутствует 38288 зрителей
На матче Россия - Турция присутствует 38288 зрителей
Вчера, 20:27
Генеральный директор "Томи": долг перед футболистами составляет порядка 15 миллионов рублей (1)
Генеральный директор "Томи": долг перед футболистами составляет порядка 15 миллионов рублей (1)
Вчера, 19:46
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (5)
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (5)
Вчера, 19:24
Николай Дурманов: инцидент с Тигиевым, как и с Кокориным и Мамаевым, – за рамками спорта (2)
Николай Дурманов: инцидент с Тигиевым, как и с Кокориным и Мамаевым, – за рамками спорта (2)
Вчера, 19:21
Дичь от футболистов продолжается: один игрок "Крыльев" попался пьяным за рулём, другой – на наркотиках (8)
Дичь от футболистов продолжается: один игрок "Крыльев" попался пьяным за рулём, другой – на наркотиках (8)
Вчера, 19:14
Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина (1)
Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина (1)
Вчера, 18:44
НТВ: Тигиев хамил и угрожал связями при задержании (24)
НТВ: Тигиев хамил и угрожал связями при задержании (24)
Вчера, 18:28
Сербия в большинстве не смогла обыграть Румынию
Сербия в большинстве не смогла обыграть Румынию
Борис Игнатьев: на фоне нашей игры сборная Турции выглядела неубедительно
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу над командой Турции в матче Лиги наций (2:0).
-Лига наций на сегодняшний день — серьезный, престижный турнир, и мы в нем двигаемся поступательно вперед. Победа над турецкой сборной давала нам хорошие шансы на первое место в группе. Команда с такой мыслью и с такой целью, видимо, и вышла играть, - сказал Игнатьев. - Долго, правда, ничего в атаке не получалось, но в то же время наша сборная владела инициативой, много имела подходов. Наверное, этот гол, который забил Нойштедтер, производная того, что мы больше контролировали мяч и владели им. Соперник хорошо оборонялся, в то же время надо отдать должное нашей защите: она в том виде, в котором сегодня была представлена, не оставляла серьезных возможностей для соперника. Второй тайм мы играли по счету. Отошли, отдали территорию. При этом на свою половину поля отходили всей командой и в то же время использовали прессинг, который заставлял не быстрого соперника спешить и допускать ошибки. Второй тайм, исходя из стратегии, которую, думаю, в перерыве Черчесов предложил нашей команде, мы хорошо контролировали ситуацию. Отбирая мяч, мы быстро проводили контрвыпады. В конечном итоге была у нас прекрасная атака: убежал Головин, а Черышев реализовал этот момент, перечеркнувший все надежды турецкой команды. Мы заметно лучше выглядели своего соперника. На фоне нашей игры сборная Турции выглядела неубедительно.
- От сборной Турции ожидали большего?
- Конечно, в составе нашего соперника много представителей, которые играют в различных зарубежных клубах. И в целом турецкий футбол далеко не последнюю позицию в европейском рейтинге занимает. Но надо отдать должное нашим игрокам, они не позволили соперникам выйти на свой уровень.
- Кого выделите в составе сборной России?
- Выделил бы командную игру. Но вообще очень хорошо выглядел Гилерме. Он практически не допускал ошибок. Надо отдать должное и Черышеву: он мастерски забил мяч, не каждый взялся бы за реализацию момента таким образом. В своей колее был Дзюба. Да, воротам соперника он угрожал немного, но много цеплялся за мяч, много создал хороших ситуаций для партнеров. Головин объемом проделанной работы понравился.
Rusfootball.info
-Лига наций на сегодняшний день — серьезный, престижный турнир, и мы в нем двигаемся поступательно вперед. Победа над турецкой сборной давала нам хорошие шансы на первое место в группе. Команда с такой мыслью и с такой целью, видимо, и вышла играть, - сказал Игнатьев. - Долго, правда, ничего в атаке не получалось, но в то же время наша сборная владела инициативой, много имела подходов. Наверное, этот гол, который забил Нойштедтер, производная того, что мы больше контролировали мяч и владели им. Соперник хорошо оборонялся, в то же время надо отдать должное нашей защите: она в том виде, в котором сегодня была представлена, не оставляла серьезных возможностей для соперника. Второй тайм мы играли по счету. Отошли, отдали территорию. При этом на свою половину поля отходили всей командой и в то же время использовали прессинг, который заставлял не быстрого соперника спешить и допускать ошибки. Второй тайм, исходя из стратегии, которую, думаю, в перерыве Черчесов предложил нашей команде, мы хорошо контролировали ситуацию. Отбирая мяч, мы быстро проводили контрвыпады. В конечном итоге была у нас прекрасная атака: убежал Головин, а Черышев реализовал этот момент, перечеркнувший все надежды турецкой команды. Мы заметно лучше выглядели своего соперника. На фоне нашей игры сборная Турции выглядела неубедительно.
- От сборной Турции ожидали большего?
- Конечно, в составе нашего соперника много представителей, которые играют в различных зарубежных клубах. И в целом турецкий футбол далеко не последнюю позицию в европейском рейтинге занимает. Но надо отдать должное нашим игрокам, они не позволили соперникам выйти на свой уровень.
- Кого выделите в составе сборной России?
- Выделил бы командную игру. Но вообще очень хорошо выглядел Гилерме. Он практически не допускал ошибок. Надо отдать должное и Черышеву: он мастерски забил мяч, не каждый взялся бы за реализацию момента таким образом. В своей колее был Дзюба. Да, воротам соперника он угрожал немного, но много цеплялся за мяч, много создал хороших ситуаций для партнеров. Головин объемом проделанной работы понравился.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.