Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Борис Игнатьев: на фоне нашей игры сборная Турции выглядела неубедительно

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу над командой Турции в матче Лиги наций (2:0).

-Лига наций на сегодняшний день — серьезный, престижный турнир, и мы в нем двигаемся поступательно вперед. Победа над турецкой сборной давала нам хорошие шансы на первое место в группе. Команда с такой мыслью и с такой целью, видимо, и вышла играть, - сказал Игнатьев. - Долго, правда, ничего в атаке не получалось, но в то же время наша сборная владела инициативой, много имела подходов. Наверное, этот гол, который забил Нойштедтер, производная того, что мы больше контролировали мяч и владели им. Соперник хорошо оборонялся, в то же время надо отдать должное нашей защите: она в том виде, в котором сегодня была представлена, не оставляла серьезных возможностей для соперника. Второй тайм мы играли по счету. Отошли, отдали территорию. При этом на свою половину поля отходили всей командой и в то же время использовали прессинг, который заставлял не быстрого соперника спешить и допускать ошибки. Второй тайм, исходя из стратегии, которую, думаю, в перерыве Черчесов предложил нашей команде, мы хорошо контролировали ситуацию. Отбирая мяч, мы быстро проводили контрвыпады. В конечном итоге была у нас прекрасная атака: убежал Головин, а Черышев реализовал этот момент, перечеркнувший все надежды турецкой команды. Мы заметно лучше выглядели своего соперника. На фоне нашей игры сборная Турции выглядела неубедительно.

- От сборной Турции ожидали большего?

- Конечно, в составе нашего соперника много представителей, которые играют в различных зарубежных клубах. И в целом турецкий футбол далеко не последнюю позицию в европейском рейтинге занимает. Но надо отдать должное нашим игрокам, они не позволили соперникам выйти на свой уровень.

- Кого выделите в составе сборной России?

- Выделил бы командную игру. Но вообще очень хорошо выглядел Гилерме. Он практически не допускал ошибок. Надо отдать должное и Черышеву: он мастерски забил мяч, не каждый взялся бы за реализацию момента таким образом. В своей колее был Дзюба. Да, воротам соперника он угрожал немного, но много цеплялся за мяч, много создал хороших ситуаций для партнеров. Головин объемом проделанной работы понравился.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Турции Игнатьев
Сегодня, 08:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 09:08)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Игнатьев забыл ещё Марио назвать. Фернандес, как всегда, был, очень, хорош.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 08:57)
  • +1
  •  (1)

При Петреске Турция играет неважно
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.