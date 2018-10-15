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Сборная России впервые одержала победу в Сочи

Сборная России провела уже третий матч на сочинском стадионе "Фишт" и впервые добилась победы.

Ранее команда Станислава Черчесова сыграла на этой арене вничью с бельгийцами и уступила по пенальти хорватам в четвертьфинале чемпионата мира.

СЭ
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:00
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