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Григорий Иванов: Погребняк начнет тренироваться с 20 октября

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Павел Погребняк, восстанавливающийся от травмы, приступит к тренировкам 20 октября.

"Паша начнет тренироваться с 20 октября. Скорее всего, по индивидуальной программе.

Он большой профессионал, выполняет все предписания врачей. Мы и сами не хотим, чтобы он раньше вышел на поле, форсировал восстановление. Пусть все залечит, вернется с новыми силами", - цитирует Иванова "СЭ".

Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 09:06
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
зачем ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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