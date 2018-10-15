Петр Толстой: Кокорин и Мамаев - это не фамилии и не хэштег. Это диагноз

Заместитель председателя Госдумы, телеведущий Петр Толстой прокомментировал скандал с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным."Кокорин и Мамаев - это не фамилии и даже не хештег в сети. Это диагноз. И, очевидно, не футбольный.Надо сказать, мы долго к этому шли. И в какой момент казалось, что все, остановились. И даже не раз казалось. Сначала, в 90-е, если ты такой умный, то почему такой бедный? Потом, в 2000-е, фраза одного модного деятеля, что если у кого-то нет миллиарда, то пусть идет… Вы помните куда. Потом казалось, что все прошло, вышло из обихода. Вроде бы перестали мерить достоинство человека размером его кошелька. Но вот, смотрите, подросла смена.Я не моралист и не хочу им быть, но уверен, что эти герои куролесили по Москве, выйдя из ночного клуба не только под влиянием выпивки или чего-то там покрепче, главное - ощущение безнаказанности, некой касты неприкасаемых, к которой они принадлежат", - сказал телеведущийю