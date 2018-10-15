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Петр Толстой: Кокорин и Мамаев - это не фамилии и не хэштег. Это диагноз

Заместитель председателя Госдумы, телеведущий Петр Толстой прокомментировал скандал с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

"Кокорин и Мамаев - это не фамилии и даже не хештег в сети. Это диагноз. И, очевидно, не футбольный.

Надо сказать, мы долго к этому шли. И в какой момент казалось, что все, остановились. И даже не раз казалось. Сначала, в 90-е, если ты такой умный, то почему такой бедный? Потом, в 2000-е, фраза одного модного деятеля, что если у кого-то нет миллиарда, то пусть идет… Вы помните куда. Потом казалось, что все прошло, вышло из обихода. Вроде бы перестали мерить достоинство человека размером его кошелька. Но вот, смотрите, подросла смена.

Я не моралист и не хочу им быть, но уверен, что эти герои куролесили по Москве, выйдя из ночного клуба не только под влиянием выпивки или чего-то там покрепче, главное - ощущение безнаказанности, некой касты неприкасаемых, к которой они принадлежат", - сказал телеведущийю

"Первый канал"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:23
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#5  pasol   (Сегодня, 10:39)
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Болеет за:
«Бавария»
Петр Толстой: "Кокорин и Мамаев - это не фамилии и даже не хештег в сети. Это диагноз..."


Ага, "КоМа"... satisfied
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 10:01)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Петр Толстой извинился за слова о потомках людей "из-за черты оседлости перед главой Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александром Бородой.

Скорее всего, извинится Петя и перед А.Кокориным с П.Мамаевым в недалеком будущем.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 10:01)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
До*** в стране неприкасаемых стало, кастовая система за***а уже. Футболисты получили звездюлей только потому, что каста чиновников оказалась выше по значению.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 09:59)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Закрыл бы свой рот, ворюга! rage
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
действительно не моралист, сам депутат, дочь с сша Россию куями поливает


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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