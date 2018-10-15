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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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И.о. президента РФС Алаев: мы нацелились на победу в Лиге наций
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал победный матч сборной России против турков (2:0).
"Мы провели отличный матч, все болельщики остались довольны. Тяжелейшая игра. Последний домашний матч сезона, наша слаженная работа приносит результат.
Уверен, что впереди нас ждут новые победы. Мы нацелились на победу в Лиге Наций", - цитирует Алаева СЭ.
"Мы провели отличный матч, все болельщики остались довольны. Тяжелейшая игра. Последний домашний матч сезона, наша слаженная работа приносит результат.
Уверен, что впереди нас ждут новые победы. Мы нацелились на победу в Лиге Наций", - цитирует Алаева СЭ.
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