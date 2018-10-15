Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

И.о. президента РФС Алаев: мы нацелились на победу в Лиге наций

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал победный матч сборной России против турков (2:0).

"Мы провели отличный матч, все болельщики остались довольны. Тяжелейшая игра. Последний домашний матч сезона, наша слаженная работа приносит результат.

Уверен, что впереди нас ждут новые победы. Мы нацелились на победу в Лиге Наций", - цитирует Алаева СЭ.
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 10:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Zdorov   (Сегодня, 10:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
avnik,
Да,конечно же, мы все матчи купили. И Реал за деньги нам проиграл. Скоро ЧЕ и ЛЧ выиграем. Купим всех!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 10:36)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На какую победу? В этой сборной у некоторых даже принять мяч не получается... Мы выиграли у команды, которая с нами не играла.

Валерий Рейнгольд: - Почему турки сыграли слабо - пусть разбираются сами...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.