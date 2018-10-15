Глава ФНЛ Ефремов: меня просто переполняет чувство стыда

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что ему стыдно за поведение некоторых российских футболистов."Меня просто переполняет чувство стыда. Немыслимо, что такие ситуации вообще происходят и профессиональные спортсмены оказываются в них замешаны.Честно, я нахожусь просто в шоке. Никогда не мог представить, что подобные инциденты возможны в 2018 году в нашей стране", - сказал Ефремов.Напомним, вчера, 14 октября, двух игроков "Крыльев Советов" - Евгения Башкирова и Георгия Тигиева - задержали за вождение в нетрезвом виде. В организме последнего нашли амфетамин.