Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Геркус: поздравляю сборную с великолепной победой!

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поздравил сборную России с победой над Турцией (2:0) в матче группового турнира Лиги Наций.

"Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты. Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников.
?
Три игры, семь очков, лидерство в группе. И конечно же, поздравляем нашего Гильерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном Клубе Льва Яшина", - написал Геркус.
?
Инстаграм Илья Геркуса
Теги: Геркус Гильерме Сборная России
Сегодня, 11:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.