Илья Геркус: поздравляю сборную с великолепной победой!

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поздравил сборную России с победой над Турцией (2:0) в матче группового турнира Лиги Наций."Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты. Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников.Три игры, семь очков, лидерство в группе. И конечно же, поздравляем нашего Гильерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном Клубе Льва Яшина", - написал Геркус.