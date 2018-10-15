Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Адвокат: Дмитрию Тарасову грозит тюремный срок

Адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова заявил, что футболист уже около шести лет уклоняется от уплаты алиментов.

"23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объёме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей.

Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчёте накопившегося долга. В настоящее время мы передаём исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав", — заявил адвокат.

ТАСС
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 12:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(4)
#17  Кир Мяс   (Сегодня, 13:48)
  • +3
  •  (3)
online

Всех хотят пересажать
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#16  Korsar123   (Сегодня, 13:41)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: СМЭУ
А кого тренером? кто у нас буйный или проворовавшийся?

Насчет это не знаю, но президентом клуба давно уже Мудко вырисовывается!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#15  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:20)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Dazai
Ребенка струганул, а платить ему не хочет?!ПОЖИЗНЕННО!


Дак он же человеческого ребенка стругнул,а не слоненка --куда мульёны идут? на кашку ребеночку или на шубки и икорку женушке?? рабство для мужиков настало ... ладно у кого деньги есть,а как то по ящику показывали как девонька с провинциального папаши у которого 7тр заработок ,трясла алименты --ты говорит мне миллиён должен падла -плати гад или в тюрягу сядешь---вот такие детишки пошли...цветочки ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#14  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Нужен вратарь и пару защитников и состав будет укомплектован

У Дэнни Михэна есть все: деньги, слава, дорогие машины. Он — капитан английской национальной команды по футболу. Но однажды идиллия нарушается; Дэнни получает трехлетний тюремный срок за нападение на офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Начальник тюрьмы, в которой оказался Дэнни, вложил немало собственных денег в создание футбольной команды и решил заполучить маститого футболиста в качестве тренера для своей команды. Его мечта — выиграть «тюремную лигу». Но Дэнни создает команду из заключенных, которая должна сыграть первый матч со своими тюремщиками. Начальник тюрьмы не возражает; он не верит, что заключенные могут выиграть.

кто решил воплотить фильм в жизнь


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#13  Antip7   (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (0)

Цитата: stepanmlc
Нужен вратарь и пару защитников и состав будет укомплектован

Практически сборная России 2016
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#12  stepanmlc   (Сегодня, 13:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нужен вратарь и пару защитников и состав будет укомплектован


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#11  Dazai  Paradise (Сегодня, 12:59)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Ребенка струганул, а платить ему не хочет?!ПОЖИЗНЕННО!


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#10  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:57)
  • -2
  •  (2)

Слишком мало посадок((((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#9  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:50)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: brysy
А я чего-то не в курсах ..... А то вон уже у Кокоши жёнушка с дитём объявилась.


Девки думают что коль родила ,то уже и жена пацана. Да фиг там. У них таких в каждом городе , и не по одной
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#8  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:45)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бузовой алименты? Да это она должна платить всем ее поклонникам в стране.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#7  brysy  москва (Сегодня, 12:44)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А я чего-то не в курсах и никогда не слышал такой информации, что у Бузика есть дитё от Тарасика и когда они разбегались, вроде как дитё не всплывало на ружу, или я что-то пропустил? А то вон уже у Кокоши жёнушка с дитём объявилась.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:41)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А на чёрной скамье,
На скамье подсудимых
Кока, Мамма, Глушак и какой-то Тарас.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Miss_Z  Москва (Сегодня, 12:31)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
как они выходят замуж и рожают от тех, кто не платит алименты своим детям от предыдущих браков??


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#4  Schweinsteiger   (Сегодня, 12:30)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
заепали с этими тюремными сроками ,уепки


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:28)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: honey
Модно теперь. Скоро в бутырке свою команду соберут.


Не иначе собрались команду ФСИН включать во 2-ю лигу. Состав соответствующий подтягивают. yum
А кого тренером? кто у нас буйный или проворовавшийся?
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  honey   (Сегодня, 12:23)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Модно теперь. Скоро в бутырке свою команду соберут.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 12:22)
  • +12
  •  (12)

Мне кажется, или начальнику Бутырки нужно какое -то футбольное первенство выиграть?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.