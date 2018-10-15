Адвокат: Дмитрию Тарасову грозит тюремный срок

Адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова заявил, что футболист уже около шести лет уклоняется от уплаты алиментов."23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объёме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей.Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчёте накопившегося долга. В настоящее время мы передаём исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав", — заявил адвокат.