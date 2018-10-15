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Алексей Игонин: отстранять Кокорина и Мамаева от футбола просто незаконно

Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о ситуации с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Пора прекратить муссировать эту тему: истерик не поможет правосудию. Дело должно решаться в суде, но никак не на страницах газет.

Я желаю здоровья пострадавшим, призываю к гуманизму и напоминаю, что по Конституции каждый, в том числе осуждённый, имеет право на труд. Отстранять Кокорина и Мамаева от футбола просто незаконно. Наказание последовать должно, но пусть его определит суд", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
Теги: Кокорин Мамаев Игонин
Сегодня, 12:41
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#7  александр матасов   (Сегодня, 14:18)
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online

А ещё скажи,что это золотой фонд нашего футбола.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#6  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну это Лешка, дурачок.
Шут запитерский. Можно не обращать внимание.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 13:40)
  • 0
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Конституцию вспомнил? А сколько статей Конституции они нарушили своими действиями, не подсчитал?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  casabl   (Сегодня, 13:39)
  • +1
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Что значит "отстранять" от футбола?
Есть контракты с клубами, захотят клубы -продлят, не захотят - расторгнут. А Далее -рынок всё разрешит: хочешь в барсу, хочешь - в ФК "Зажопинска" .

И второе, мало что ты хочешь, кто возьмёт?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 13:39)
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Кроме суда и следствия есть еще прокуратура, которая обязана защищать интересы общества и государства. Любой приговор начинается словами:" Именем Россиийской Федерации...." В данном случае будет звучать: "Именем РФС и футбольной братвы освободить из под стражи....А трудиться они и на зоне могут, если в отказ не пойдут. А по ним еще статья плачет 214 (вандализм), уничтожение чужого имущества. Если вы сожгли свою машину или дом и докажут умысел, будете сидеть по 214 статье. Вагон зачем разнесли в Сапсане?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  ZiNTeR  Краснодар (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Увы, в Конституции РФ права на труд отсутствует. Это право было в Конституции СССР. А в 1991 году мы лишились этого права


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 12:57)
  • +6
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот уж суд-то ну никаким боком отстранить их от футбола не может, а уж если говорить об Конституции в нашей стране, то про неё уже давно все забыли.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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