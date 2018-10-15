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Российский клуб первым в Восточной Европе набрал 1 млн подписчиков в социальной сети ВКонтакте

Аудитория "Зенита" в социальной сети ВКонтакте достигла 1 миллиона подписчиков.

Клуб с берегов Невы стал первым в Восточной Европе, которому покорилось это достижение.

Официальная страница "Зенита" во ВКонтакте была создана 8 лет назад – в сентябре 2010 года. В 2012-м клуб выиграл приз за лучшее официальное спортивное сообщество по версии пользователей социальной сети.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:03
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(4)
#8  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 14:12)
  • +1
  •  (3)
online

Стойте,так Спартак же самый популярный клуб страны!?
Или копытцами по кнопкам стучать неудобно?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#7  Korsar123   (Сегодня, 13:43)
  • -1
  •  (3)
online

Ну так Кокорин во всю старается в этом плане!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#6  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 13:35)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Чуваки с собачьими головами)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#5  shtnk19  Москва (Сегодня, 13:34)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё чуть чуть и наберутся остальные 14 млн росссийских болельщиков зенита.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 13:33)
  • +4
  •  (4)
online

Мда .У нас теперь спортивные результаты меряются количеством подписчиков и никому не нужных рейтингов. И самое главное большое количество идиотов этим гордятся

Цитата: Romgus
как будто клубы из Западной Европы ведут странички ВК

Представь себе что из Восточной Европы тоже не ведут,хохлы вели но там по моему запретили ВК,белорусы если только .Так что это супердостижение!!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  Romgus  Самара (Сегодня, 13:22)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
как будто клубы из Западной Европы ведут странички ВК
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#2  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 13:22)
  • -2
  •  (10)

Бомжовская подтасовка))))))))))))))

Бомжи бабла даже на это не жалеют, а чего народное добро разбазаривать..это не из собственного кармана платить..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:11)
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньи в акуе щас визжать будут что мы их и тут обошли smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
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