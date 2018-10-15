Российский клуб первым в Восточной Европе набрал 1 млн подписчиков в социальной сети ВКонтакте

Аудитория "Зенита" в социальной сети ВКонтакте достигла 1 миллиона подписчиков.Клуб с берегов Невы стал первым в Восточной Европе, которому покорилось это достижение.Официальная страница "Зенита" во ВКонтакте была создана 8 лет назад – в сентябре 2010 года. В 2012-м клуб выиграл приз за лучшее официальное спортивное сообщество по версии пользователей социальной сети.