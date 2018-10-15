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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Дмитрий Селюк: Семак много внимания уделяет воспитанию игроков, но за Кокориным он недосмотрел

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал инциденты с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой. Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно.

Думаю, накажут жёстко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их ещё и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернётся в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмёт? Разве только "Спартак". Он же взял Ерёменко после кокаина.

Мне нравится Сергей Семак. Он много внимания уделяет человеческим ценностям, воспитанию футболистов, молодец. Единственное скажу, что Кокорина он как-то просмотрел", — сказал Селюк.

"Спорт уик-энд"
Теги: Семак Кокорин Зенит Мамаев
Сегодня, 13:18
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(2)
#7  Sergeevich   (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин пол года от травмы лечился, не думаю что он много с Семаком занимался.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#6  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Может все таки просмотрели родители и ДЮСШ?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#5  casabl   (Сегодня, 13:55)
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Деревня (селюк) пэрэпутал профессиональную организацию с детским садом.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 13:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не мешайте людям в их бизнесе. Кокоша с Мамаем актвно в СИЗО Найк рекламируют и наверно не за бесплатно. )))

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Не показывают фотки. Верьте мне - люди... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Богданыча и без Кокорина есть кого воспитывать - 8 детей.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 13:34)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Воспитывать 27 летниего мужика??? Селюк о чем вообще, с 10 лет уже невозможно никого воспитать, все раньше закладывается. По такой логике Гинер за Еременко не досмотрел, а Галицкий за Мамаевым


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:32)
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  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Селюк вроде ленпех закончил,а дурак дураком --пьяной компашке замечание могут делать.только компашка боксеров или других костоломов,а норм люди выдут и пойдут туда ,где нет мата и нет слов --уважаешь ли ты меня ...с пьяным спорить себе дороже и это знает всякий взрослый человек.. ... У меня кстати тоже старший сын ленпех закончил--""Если нету в сыне проку - отдавай его в Ленвоку..."" видно потому он и болеет за Зенит,


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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