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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дмитрий Селюк: Семак много внимания уделяет воспитанию игроков, но за Кокориным он недосмотрел
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал инциденты с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой. Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно.
Думаю, накажут жёстко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их ещё и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернётся в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмёт? Разве только "Спартак". Он же взял Ерёменко после кокаина.
Мне нравится Сергей Семак. Он много внимания уделяет человеческим ценностям, воспитанию футболистов, молодец. Единственное скажу, что Кокорина он как-то просмотрел", — сказал Селюк.
"Спорт уик-энд"
"Всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой. Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно.
Думаю, накажут жёстко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их ещё и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернётся в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмёт? Разве только "Спартак". Он же взял Ерёменко после кокаина.
Мне нравится Сергей Семак. Он много внимания уделяет человеческим ценностям, воспитанию футболистов, молодец. Единственное скажу, что Кокорина он как-то просмотрел", — сказал Селюк.
"Спорт уик-энд"
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