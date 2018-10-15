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Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе проиграла своим сверстникам из "Зенита"

Матч молодежного первенства между "Зенитом" и "Спартаком" окончился минимальной победой питерского клуба.

В самой концовке встречи гол забил Владислав Молчан. В составе гостей полный матч провели Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Молодежное первенство

6 тур

"Зенит" – "Спартак" 1:0 (0:0)

Гол: Молчан, 90


"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Плотников, Олишевский (Запрягаев, 80), Молчан, Левин, Колдунов, Симутенков (Анисимов, 34), Першин, Бачинский, Смирнов

"Спартак": Поплевченков, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Глушаков, Мазуров (Фольмер, 63), Ерёменко (Лопатин, 56), Данилин (Репях, 89), Маркитесов, Прошляков (Калачевский, 84)

Предупреждения: Колдунов, 39, Левин, 89
Теги: Спартак Зенит Глушаков Ещенко
Сегодня, 13:51
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#4  anonymous   (Сегодня, 14:18)
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online

Цитата: Стратег
Потому и проиграли, что с Глушаковым и Ещенко в составе, эти двое даже для дубля не годятся, зато зарплата как у звёзд основы.

да ладно тебе, глушак более менее как игрок, а вот ещенко даже в фнл не всем бы подошел
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:17)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Потому и проиграли, что с Глушаковым и Ещенко в составе, эти двое даже для дубля не годятся, зато зарплата как у звёзд основы.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Со светлым, молодые молодцы, с победой!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы мальчуки, показали ветеранам стойкость и волю к победе
глушаков это похороны)


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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