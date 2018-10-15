Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе проиграла своим сверстникам из "Зенита"

Матч молодежного первенства между "Зенитом" и "Спартаком" окончился минимальной победой питерского клуба.В самой концовке встречи гол забил Владислав Молчан. В составе гостей полный матч провели Андрей Ещенко и Денис Глушаков.Молчан, 90Рыбиков, Байрамов, Плотников, Олишевский (Запрягаев, 80), Молчан, Левин, Колдунов, Симутенков (Анисимов, 34), Першин, Бачинский, СмирновПоплевченков, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Глушаков, Мазуров (Фольмер, 63), Ерёменко (Лопатин, 56), Данилин (Репях, 89), Маркитесов, Прошляков (Калачевский, 84)Предупреждения: Колдунов, 39, Левин, 89