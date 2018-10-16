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Дмитрий Баринов: были варианты перейти в европейский клуб, но Семин отговорил меня

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов сказал, что у него были предложения из Европы.

– Ваш агент говорил, что летом вы могли уйти в аренду в европейский клуб. Куда?

– Да. Варианты были. Но Юрий Палыч отговорил меня: "Никуда не собирайся, ты нужен здесь. Все зависит от тебя. Будешь хорошо выглядеть, хорошо тренироваться, получишь свой шанс". Вот я и остался. Куда звали? Сейчас не хочется об этом говорить. Не очень корректно получится по отношению к другим людям.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Локомотив Семин
Сегодня, 09:28
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#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 10:58)
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Болеет за:
«Рубин»
По матч.тв его тоже активно пиарят. Возможно к будущим сделкам. Но по сути игрок как игрок, ничего плохого и ничего выдающегося. Хотя кто знает, может быть профи и впрямь видят в нем будущего топа.


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 10:00)
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Болеет за:
«Локомотив»
Давай Дима, старайся! В этом сезоне ты пока один из лучших и особенно в плане самоотдачи на поле. Если будешь также играть и заиграет нормально Крыховяк, то похоже Денисов сядет на лавку во многих матчах. Да и конкурировать ока Денисову наверное только с Крыховяком, т.к. Баринов гораздо универсальнее обоих
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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