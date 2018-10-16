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Дмитрий Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": определенные люди говорили обо мне гадости

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, почему он скандировал оскорбительную кричалку в адрес "Спартака" во время празднования чемпионства.

– Почему вы начали оскорблять тогда именно "Спартак"?

– Ну… Это личное, не хочется ворошить.

– Просто вы же были когда-то в академии "Спартака", ходили в красно-белом шарфе на стадион. И вдруг такая оскорбительная кричалка…

– Да, я ездил на московские матчи со старшим братом на футбол. И этого не отрицаю.

– Сожалели потом?

– Да, это были эмоции. Просто накопилось… Не буду называть имен. Но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня... Очень неприятно было… А здесь прорвало.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Спартак Локомотив
Сегодня, 09:44
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4
(3)
#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 11:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мажор...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  лысый  Москва (Сегодня, 10:28)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Паря, так это отдельные люди писали и говорили, а не клуб и не команда!!!
Разницу видишь?! Похоже нет, как многие нынче....
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#2  murchelo06  Magas (Сегодня, 09:59)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
еще один терпила
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:52)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Баринов, купи мозг на деньги пассажиров РЖД.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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