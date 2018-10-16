Дмитрий Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": определенные люди говорили обо мне гадости

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, почему он скандировал оскорбительную кричалку в адрес "Спартака" во время празднования чемпионства.– Ну… Это личное, не хочется ворошить.– Да, я ездил на московские матчи со старшим братом на футбол. И этого не отрицаю.– Да, это были эмоции. Просто накопилось… Не буду называть имен. Но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня... Очень неприятно было… А здесь прорвало.