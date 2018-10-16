Антон Заболотный: очень приятно находиться в составе сборной России

Нападающий сборной России Антон Заболотный заявил, что ему приятно находиться в расположении национальной команды.– Все отлично. Очень приятно находиться в составе сборной, особенно после летнего результата на чемпионате мира. Мы идем к своей цели, пытаемся выполнять то, что от нас требуется. Думаю, на следующем сборе мы должны решить свою задачу.– У шведов очень боевитая команда. Они хорошо подготовились к матчу с нами. Это была первая игра как для нас, так и для них, поэтому футболисты обеих сборных выглядели свежо, действовали плотно. К примеру, в матче с Турцией чувствовалось, что и нам, и им тяжеловато физически, в результате чего в ходе матча появлялись свободные зоны. В целом могу сказать, что результат двух матчей для нас хороший.