Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Павлюченко - Кокорину: завистникам интересны твои слезы от того, как ты упал

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина, который вместе с младшим братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым были арестованы до 8 декабря в связи с обвинениями в двух избиениях в Москве.

"Завистникам не интересны твои объяснения, как ты поднялся, им интересны твои слезы от того, как ты упал", — написал Павлюченко в инстаграме.
Теги: Павлюченко Кокорин
Сегодня, 10:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(4)
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:38)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
да ну нахер, Пав. Что то ты только за этих мажоров адвоката включил. Не видел тебя на митингах протеста против судейского беспредела, ментовской безнаказанности и чиновничьей наглости. Видимо, там не ногомячистов обидели, не правда ли? Так что сиди ровно сейчас, либо будь правозащитником всегда, а не только в виде исключения, когда знакомым "не повезло".
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:38)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да неинтересны нам ничьи слезы. Нам интересно главенство закона над материальным положением. И ничего более за этим не стоит.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 11:32)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Aleksandr Aleksandr
Ещё раз повторюсь!Все футболисты люди не большого ума,нет его работают ногами!

Если бы можно было намазать , как масло чужой ум на хлеб, то да. А по сути дела , умы набивают себе задний карман собственных штанов мистер. Нахер они нужны дебилам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 11:25)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё раз повторюсь!Все футболисты люди не большого ума,нет его работают ногами!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:12)
  • 0
  •  (2)

sumzzz,
soglasen! igrok talantlivii, no dengi ego pogubili.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 11:05)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Возможно Павлюченко и поэт, но с памятью у него точно проблемы.
Если кто-то не помнит, то интересно же посмотреть историю становления Кокорина... Вечно молодая надежда сборной и всех клубов. Игрок с травмами просидел на зарплате несколько лет, несколько лет тупо ничего не забивал, и пару сезонов отыграл действительно ярко.
В итоге пик карьеры практически на исходе, а в его активе только громкие скандалы, проваленный турнир со сборной и серьезные травмы.
Теперь закономерный вопрос: Почему у него до сих пор одна из лучших зп в лиге и до сих пор он ходит в статусе "молодого таланта"?


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.