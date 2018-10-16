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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роман Павлюченко - Кокорину: завистникам интересны твои слезы от того, как ты упал
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина, который вместе с младшим братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым были арестованы до 8 декабря в связи с обвинениями в двух избиениях в Москве.
"Завистникам не интересны твои объяснения, как ты поднялся, им интересны твои слезы от того, как ты упал", — написал Павлюченко в инстаграме.
"Завистникам не интересны твои объяснения, как ты поднялся, им интересны твои слезы от того, как ты упал", — написал Павлюченко в инстаграме.
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