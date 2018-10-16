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Адвокат Мамаева: Павел не представляет опасности для общества

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, отметил, что игрок будет до конца добиваться справедливости в суде. Сторона футболиста подчеркивает, что он не опасен для общества.

– И вы, и адвокат Кокорина уже подали апелляцию. Как будете добиваться изменения меры пресечения?

– Мы в апелляционной жалобе указали несколько аспектов, на которые просили обратить внимание суд. Первый из них – суд должен с большей тщательностью проверить материалы, которые представлены следствием по ходатайствам, которые касаются причастности Мамаева к совершенному преступлению. Мы заявляем о том, что Павел не причастен к совершению хулиганских действий. Мера пресечения, которая была избрана, не учитывала данные о личности Павла, необходимость исполнения им трудовых функций по контракту, а также то, что данные обстоятельства могут повлиять не только на его карьеру, но и на членов его семьи, поскольку контракт предусматривает как обязанности, так и штрафные санкции за его неисполнение.

– Следствие и прокуратура считают, что фигуранты дела опасны для общества и, если бы остались на свободе, могли бы скрыться. Как вы намерены доказать, что это не так?

– Это предположительные выводы, они не обоснованы. Ни материалами ходатайства, ни какими-либо еще материалами. Это предположение мы оспаривать не собираемся, а лишь заявляем, что мой подзащитный не представляет опасности для общества. Он осознал содеянное, в чем раскаивается. Учитывая его личность, и то внимание, которое приковано к данному процессу, это будет дополнительной гарантией того, что Мамаев и другие фигуранты дела никуда не скроются. Он намерен до конца пройти все судебно-следственные процедуры, с тем, чтобы в дальнейшем нормально жить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 11:06
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#3  cska1971  Москва (Сегодня, 11:50)
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Слабая аргументация...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну сейчас то да. Когда хвост прищемили и дали понять, что халявное бабло может в один миг превратиться в труху, он притих и не рыпается. Но если общество опять простит очередную Манаку им, то позже судить будем их уже за убийство. Давайте, вываливайте свою добродетель, роя им же могилу. А так же тому, кого убьёт в следующий раз Мамаево Кокорище. Хулиган должен сидеть и это закон. Правда закон должен быть для всех законом, но это уже другая история.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:26)
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kak ne predstavlyaet ??? a chto eto bilo? izbevali tolpo1 cheloveka. eto daje ne po mujski!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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