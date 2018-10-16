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Адвокат жены Глушакова: Денису важны алименты, а Дарье - дети

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы по делу о споре, связанном с детьми.

"Денису важны алименты, а его жене дети", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".

Сторона Дарьи утверждает, что Глушаков вывел со своих счетов крупную сумму, чего не имел права делать из-за того, что суд наложил на имущество супругов арест. В свою очередь, Глушаков рассчитывает забрать детей к себе и требует назначить Дарье алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.
Теги: Глушаков
Сегодня, 12:33
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#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:59)
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Бывалый
Да-да, именно поэтому Дарья вышла замуж за перспективного футболиста играющего в Москве, а не за односельчанина Васю))


Так вроде он и есть ее односельчанин. Только не Вася, а Денис grinning
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 12:37)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да-да, именно поэтому Дарья вышла замуж за перспективного футболиста играющего в Москве, а не за односельчанина Васю))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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