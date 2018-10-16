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Депутат Госдумы: продажа медовухи на стадионах придаст болельщикам колорита

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал, почему он поддержал инициативу по продаже медовухи на матчах чемпионата России по футболу.

"Это идея депутата Василия Власова. Считаю, что она неплоха. В Германии есть национальный продукт – пиво, и его продают на стадионах. А у нас есть свои напитки – квас, медовуха. Почему бы это не перенять немецкий опыт?

Медовуха – слабо алкогольный продукт. Было бы неплохо поддержать инициативу Власова и начать продажу медовухи на аренах – как часть национальной культуры. Ведь еда и напитки тоже в нее входят. Продажа медовухи точно придаст колорита", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 15:49
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15
(1)
#15  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 17:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: DimonSM
медовуха чуть крепче пива даже))

Где бы я не жил, медовуха крепче не станет. Я о том, что скоко надо выпить, чтобы накрыло?


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#14  Черный Лис   (Сегодня, 17:24)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кого не устраивают медовуха и лапти, тех заставить слушать лезгинку и поить кумысом, пока они не заскачут на четырех лапах и не начнут вопить "Хабиб вэрим!"
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#13  DimonSM  Белая Русь (Сегодня, 17:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь футболист
Ё...., а скока тогда её надо выпить то? Ну ни как не меньше фляги )))


пздц чувак, ты где живешь? медовуха чуть крепче пива даже))
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#12  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 17:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ё...., а скока тогда её надо выпить то? Ну ни как не меньше фляги )))


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 17:00)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: dima0501
Кокошники на голову для всех обязательны лапти желательны.

Лишь для определенной части населения с бородами. Создавать колорит так до конца.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  dima0501   (Сегодня, 16:53)
  • +4
  •  (4)

Кокошники на голову для всех обязательны лапти желательны.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#9  Черный Лис   (Сегодня, 16:39)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальное предложение. Тем более что фабричная медовуха по градусу примерно как пиво.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#8  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:37)
  • +1
  •  (5)

Медовуха, сбитень, расстегаи, калачи, кулачные бои, вход только в лаптях, без бороды - на женскую трибуну, в перерыве - кулачный бой без принадлежностей, песни под гусли, танцы под бубны, и все это в-присядку, в распахнутой косоворотке - зашибись!!!

Сезон "Мячепинания а-ля-рус" можно считать открытым.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:25)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Продажа медовухи точно придаст колорита

Ахха, и пьяные фанаты начнут крушить стадионы. Шикарно придумали! И так мат-перемат несётся на стадионах. Я представляю, насколько "подпрыгнет" уровень культуры после начала продажи алкоголя....

Это Россия, идиоты!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (3)
online

Больше разнообразных продуктов на стадионах. Чем больше. тем и лучше. Блинчики например, шашлыки из свинины и т.п. Ну и слабоалкоголные квасы но без ограничений. Колорит сам собой придет и придет единение всех без исключения зрителей.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
колорит придадут футболисты (например Мамаев и Кокорин),они сейчас и на сайте колорит создают, Глушаков его разбавляет , а парочка из Самары придает пикантность

Ну так то да. Еще немного и можно создать команду с форме лагерной...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:06)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не надо на стадионах медовухи,а колорит придадут футболисты (например Мамаев и Кокорин),они сейчас и на сайте колорит создают, Глушаков его разбавляет , а парочка из Самары придает пикантность.Весело !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 16:03)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Национальный продукт - водка и самогон.

:))) Самогон - это был бы сильный ход. Причем для реализации проекта привлечь бабулек из окрестных деревень с истинно натуральным продуктом :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Национальный продукт - водка и самогон. Медовуха же тоже разная бывает. Может все-таки пиво?...

Ты дурак, Казаков?
Первые самогонные аппараты были приняты на Руси враждебно. Это и неудивительно, ведь раньше хмельные напитки варили, а не перегоняли. Да и то, попробовать медовуху или брагу можно было только по большим праздникам. Всё остальное время наши предки вели трезвый образ жизни.
Самогон стал популярным при Иване Грозном, который на территории Кремля открыл первый на Руси кабак.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 15:56)
  • -3
  •  (5)

Национальный продукт - водка и самогон. Медовуха же тоже разная бывает. Может все-таки пиво?...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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