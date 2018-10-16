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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Станислав Черчесов: сказал Головину, чтобы он потихоньку захватывал лидерство в "Монако"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника "Монако" Александра Головина в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА со Швецией (0:0) и Турцией (2:0).
"Саша очень много сил отдал и в первой, и во второй игре. Понятно, что человек, который играет в таком амплуа, часто рискует, и поэтому то пас не дойдёт, то обводка неудачная, то удар мимо. Мы его нацеливаем, чтобы больше брал на себя инициативу и не обращал внимания на какие-то погрешности, потому что если футболист на такой позиции не рискует, тогда какой смысл такого футболиста?
Сейчас у него новый тренер в клубе, надеюсь, что он будет играть и прогрессировать. Как раз об этом я ему сказал, чтобы он там потихоньку захватывал лидерство, чтобы не тушевался", - сказал Черчесов.
"Россия 24"
"Саша очень много сил отдал и в первой, и во второй игре. Понятно, что человек, который играет в таком амплуа, часто рискует, и поэтому то пас не дойдёт, то обводка неудачная, то удар мимо. Мы его нацеливаем, чтобы больше брал на себя инициативу и не обращал внимания на какие-то погрешности, потому что если футболист на такой позиции не рискует, тогда какой смысл такого футболиста?
Сейчас у него новый тренер в клубе, надеюсь, что он будет играть и прогрессировать. Как раз об этом я ему сказал, чтобы он там потихоньку захватывал лидерство, чтобы не тушевался", - сказал Черчесов.
"Россия 24"
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