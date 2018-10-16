Станислав Черчесов: сказал Головину, чтобы он потихоньку захватывал лидерство в "Монако"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника "Монако" Александра Головина в матчах группового этапа Лиги наций УЕФА со Швецией (0:0) и Турцией (2:0)."Саша очень много сил отдал и в первой, и во второй игре. Понятно, что человек, который играет в таком амплуа, часто рискует, и поэтому то пас не дойдёт, то обводка неудачная, то удар мимо. Мы его нацеливаем, чтобы больше брал на себя инициативу и не обращал внимания на какие-то погрешности, потому что если футболист на такой позиции не рискует, тогда какой смысл такого футболиста?Сейчас у него новый тренер в клубе, надеюсь, что он будет играть и прогрессировать. Как раз об этом я ему сказал, чтобы он там потихоньку захватывал лидерство, чтобы не тушевался", - сказал Черчесов.