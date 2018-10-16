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Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев должны быть наказаны как граждане, а не как футболисты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Есть жизнь, а есть футбол. То, что случается за полем, это личный вопрос.

Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, это дело личное.

Считаю, что они должны быть наказаны как граждане, а не как футболисты", — сказал Черчесов.

"Россия 24"
Теги: Черчесов Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:51
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#5  yuri  спб (Сегодня, 18:03)
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  •  (1)
online



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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:47)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Если их справедливо накажут как граждан - им и как футболистам этого "хватит" за глаза!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:14)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы они вломили простому человеку, то наказаны были бы как футболисты. То есть никак. А тут облом, чиновник высокого уровня....Кого бы ещё стравить? Давайте асфальтоукладчиков и гаишников.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Черный Лис   (Сегодня, 17:08)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
все верно сказал
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#1  junga  Сочи (Сегодня, 16:57)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Они еще до суда уже наказаны и приговорены обществом и чинухами, как граждане-футболисты-рецидивисты. Стасу явно вложили что нужно сказать по этому вопросу.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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