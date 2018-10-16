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Анзор Кавазашвили: Дюков стал бы отличным президентом РФС

Бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о назначении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост главы РФС.

"Впервые за несколько лет "Зенит" возглавил российский тренер. Дюков, видимо, уже понял, что надо возвращаться к своим национальным кадрам.

Я думаю, что он стал бы отличным президентом РФС. Нужно его поддержать, если он выставит свою кандидатуру на пост президента организации. Не зря же он столько лет руководил и остался председателем совета директоров "Зенита".

Он также был членом исполкома РФС, это человек, который понимает, знает все азы футбола и все его слабые стороны", — цитирует Кавазашвили "Национальная служба новостей".
Теги: Кавазашвили Дюков
Сегодня, 17:16
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#23  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Spartacus1971,
Вопрос тот же ,но более конкретный,почему всефев презики из Зенита?


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#22  Черный Лис   (Сегодня, 18:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ну, может Тихонова.

И какой у него опыт административной работы? Какими организациями руководил? Почему стоит назначить его, а не дворника дядю Джамшуда?
Цитата: Сибирячок
а ты в курсе, что государство не имеет права назначать президента общественной организации?

В курсе. Но у нас все именно так.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#21  Ninja   (Сегодня, 18:23)
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Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Не звёзди так. Мосалёв не болеет за СКА. А сказано это было им от лица игрока Наиля Якупова
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#20  Сибирячок   (Сегодня, 18:23)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Черный Лис
Колосков из Москвы, Мутко с Кубани, Фурсенко из Питера, Толстых из Москвы. Так что ты там спрашивал?

тут на другом ресурсе посчитали

Вячеслав Колосков 8 февраля 1992 - 2 апреля 2005.
9 Спартак, 2 Локо ,1 ЦСКА и Алания.
Виталий Мутко 2 апреля 2005 - 24 ноября 2009
По 2 раза ЦСКА и Рубин,1 раз Зенит.
Сергей Фурсенко 3 февраля 2010 - 25 июня 2012.
Оба раза Зенит,но кто кинет камень в ту команду и скажет,что она не была сильнейшей в России,и наверное сильнейшей в истории самого Зенита.
Николай Толстых 3 сентября 2012 - 31 мая 2015
2 ЦСКА,1 Зенит.
Виталий Мутко 2 сентября 2015 - 25 декабря 2017
По разу ЦСКА и Спартак.

Я тебе больше скажу, что при Медведеве в КХЛ Сосиска долго не могла выиграть Кубок Татарина. Но честной ли была борьба? Ты в курсе, что вчера комментатор после победного гола СКА заорал "Мы сделали это"? Независимый комментатор матч ТВ.

Цитата: Черный Лис
И где ответ на мой вопрос?

Никого из Спартака не предлагаю, ибо не хочу. Ну, может Тихонова. Только кто его назначит? Государство? joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#19  Черный Лис   (Сегодня, 18:21)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Вот твоя цепь рассуждений

Ничего что эта цепь рассуждений относится к первому твоему вопросу, а не ко второму? Зенит принадлежит Газпромбанку, который на 35% принадлежит Газпрому, который на 50% государственный. То есть назвать Зенит государственной командой можно только при очень большом желании. Если тебе для каких то целей нужна государственная команда, рекомендую обратить внимание на Ахмат или Крылья Советов.
И где ответ на мой вопрос?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#18  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:17)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Колосков из Москвы, Мутко с Кубани, Фурсенко из Питера, Толстых из Москвы. Так что ты там спрашивал?

тут на другом ресурсе посчитали

Вячеслав Колосков 8 февраля 1992 - 2 апреля 2005.
9 Спартак, 2 Локо ,1 ЦСКА и Алания.
Виталий Мутко 2 апреля 2005 - 24 ноября 2009
По 2 раза ЦСКА и Рубин,1 раз Зенит.
Сергей Фурсенко 3 февраля 2010 - 25 июня 2012.
Оба раза Зенит,но кто кинет камень в ту команду и скажет,что она не была сильнейшей в России,и наверное сильнейшей в истории самого Зенита.
Николай Толстых 3 сентября 2012 - 31 мая 2015
2 ЦСКА,1 Зенит.
Виталий Мутко 2 сентября 2015 - 25 декабря 2017
По разу ЦСКА и Спартак.


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 18:14)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Сибирячок
То есть Зенит - это государственная команда. Правильно я прочитал между твоих строк?

Нет, неправильно.

Цитата: Черный Лис
руководство Зенита близко к руководству Газпрома,

Цитата: Черный Лис
это в значительной мере государственная компания,

Цитата: Черный Лис
близок к государству,

Цитата: Черный Лис
которое и назначает президентов РФС.

Вот твоя цепь рассуждений.

писи:
а ты в курсе, что государство не имеет права назначать президента общественной организации? Ты в курсе , что устав ФИФА в этом случае гласит об исключении футбольного союза из своей организации?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А Гинер со своим "чемоданчиком" срал на всех ставленников, что в РФС - из Зенита. что в Судейском комитете - из Спартака smile

такова се-ля-ви.. Рассея


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#15  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок, вообще-то говорили про президентов РФС именно из ПИТЕРА, а не Зенита. Это вы и изменили вопрос, так-то, ну или задали свой.

Сибирячок, ключевые слова: в значительной мере, имелось ввиду.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#14  Черный Лис   (Сегодня, 18:06)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
То есть Зенит - это государственная команда. Правильно я прочитал между твоих строк?

Нет, неправильно.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 17:58)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Хорошо, отвечаю - потому что руководство Зенита близко к руководству Газпрома, который в силу того, что это в значительной мере государственная компания, близок к государству, которое и назначает президентов РФС.

То есть Зенит - это государственная команда. Правильно я прочитал между твоих строк?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  Черный Лис   (Сегодня, 17:48)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
И на вопрос ты не ответил, задав свой. Ответь на мой и получишь ответ на свой.

Хорошо, отвечаю - потому что руководство Зенита близко к руководству Газпрома, который в силу того, что это в значительной мере государственная компания, близок к государству, которое и назначает президентов РФС.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 17:43)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Первый раз соглашусь с Анзором....

Ты поменяй под авой на "болею за Зенит".
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:42)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Ну самое то, ведь РПЛ - это первенство газпрома.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 17:41)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Сибирячок
Он спрашивал - почему так много президентов РФС из Зенита?

А ты бы сам назначил кого-нибудь на этот пост из руководства Спартака?))

А я ратовал за Спартак? или ты это придумал?
И на вопрос ты не ответил, задав свой. Ответь на мой и получишь ответ на свой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 17:39)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Он спрашивал - почему так много президентов РФС из Зенита?

А ты бы сам назначил кого-нибудь на этот пост из руководства Спартака?))
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 17:36)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Так что ты там спрашивал?

Он спрашивал - почему так много президентов РФС из Зенита?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Сегодня, 17:31)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
У меня один вопрос,почему все президенты из питера?

Колосков из Москвы, Мутко с Кубани, Фурсенко из Питера, Толстых из Москвы. Так что ты там спрашивал?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:30)
  • -1
  •  (3)

Понимать и знать азы футбола для президента явно недостаточно. Такой начальник нам не нужен.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 17:27)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Первый раз соглашусь с Анзором....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 17:27)
  • 0
  •  (6)

еще хуже чем Мутко
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 17:25)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
У меня один вопрос,почему все президенты из питера?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:20)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да все это понимают, поэтому и обрадовались, что его кандидатура взойдёт на вершине нашего футбольного небосклона.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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