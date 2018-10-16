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Геннадий Орлов: уже совсем скоро развернется борьба за Кокорина и Мамаева

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что арестованные Александр Кокорин и Павел Мамаев не будут серьёзно наказаны.

"Уже совсем скоро развернется борьба команд за Кокорина и Мамаева. Просто я знаю всё, о чём говорят в приближенных кругах к командам, в самих командах. Дело всё в том, что всё-таки их хулиганство, если говорить юридическим языком, — оно мелкое. Поэтому вряд ли они там будут долго сидеть.

Я считаю, что профессионала надо наказывать прежде всего деньгами, причём большой суммой. Это удар по репутации клуба, по тренерам, по футболу. Они должны почувствовать, что это такое. До 8 декабря они точно будут в застенках. Конечно, это для них уже большая школа. И я всё-таки хочу, чтобы эти футболисты остались в игре. Они нужны футболу", — сказал Орлов.

"ГСО Live"
Теги: Орлов Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:13
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#10  Черный Лис   (Сегодня, 18:36)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Цитата: Черный Лис
Цитата: Lord
Еще немного и один труп бы был по мне.

Еще немного, и пинок под зад превратился бы в огнестрельное ранение. Ты соображаешь что несешь? Молчал бы, умнее показался бы...

"Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе пойти". То что ты дибилоид я давно уже понял...

ты скромничаешь, а я скажу открыто - иди нах.уй, гондон
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#9  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:33)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Цитата: Lord
Еще немного и один труп бы был по мне.

Еще немного, и пинок под зад превратился бы в огнестрельное ранение. Ты соображаешь что несешь? Молчал бы, умнее показался бы...

"Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе пойти". То что ты дибилоид я давно уже понял...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 18:31)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Еще немного и один труп бы был по мне.

Еще немного, и пинок под зад превратился бы в огнестрельное ранение. Ты соображаешь что несешь? Молчал бы, умнее показался бы...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  Frodik  Калуга (Сегодня, 18:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
геня-маразматик поменяет свое мнение, когда огребет от шпаны на стоянке. "Дело всё в том, что всё-таки их хулиганство, если говорить юридическим языком, — оно мелкое".
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#6  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нихрена себе мелкое. Еще немного и один труп бы был по мне. Притом повезло еще что у водителя черепушка оказалась прочной, ну и масса позволила хоть как то удар держать. Я хренею от таких заявлений. То массово орут все в том числе Геннадий какие они "уроды", то началась компания по их выгораживанию, планомерная компания. Сперва сопли, слюни в эфир мамаши с женушкой, теперь вот потихоньку что ничего и не было, расходитесь народ. Понятное дело что отмажут их, но не так же быстро. Кстати заметьте что про водителя практически не пишут и не мусолят в прессе. Пытаются все Паком и вторым чинушей закрыться, хотя то преступление намного опасней (судя по состоянию здоровья потерпевшего)....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 18:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Между Ахматом и Уралом?

А мелкое хулиганство, если смотреть с точки зрения спартаковской морали, большее злочинство, чем наркота, или нет?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 18:24)
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Болеет за:
«Зенит»
Скоро черви доедят мозг Орлова, и между ними начнется борьба за остальные части тела.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  All_my  Москва (Сегодня, 18:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Как раз таки и не мелкое


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:18)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Между Ахматом и Уралом? Поглядим на эту борьбу. Хочу, что бы Иванов и Кадыров решили этот вопрос в восьмиграннике.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 18:18)
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  •  (2)

только за Мамаева, принципиальный Галицкий такого не прощает, а Кокорина ждёт новый контракт
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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