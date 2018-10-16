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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: уже совсем скоро развернется борьба за Кокорина и Мамаева
Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что арестованные Александр Кокорин и Павел Мамаев не будут серьёзно наказаны.
"Уже совсем скоро развернется борьба команд за Кокорина и Мамаева. Просто я знаю всё, о чём говорят в приближенных кругах к командам, в самих командах. Дело всё в том, что всё-таки их хулиганство, если говорить юридическим языком, — оно мелкое. Поэтому вряд ли они там будут долго сидеть.
Я считаю, что профессионала надо наказывать прежде всего деньгами, причём большой суммой. Это удар по репутации клуба, по тренерам, по футболу. Они должны почувствовать, что это такое. До 8 декабря они точно будут в застенках. Конечно, это для них уже большая школа. И я всё-таки хочу, чтобы эти футболисты остались в игре. Они нужны футболу", — сказал Орлов.
"ГСО Live"
"Уже совсем скоро развернется борьба команд за Кокорина и Мамаева. Просто я знаю всё, о чём говорят в приближенных кругах к командам, в самих командах. Дело всё в том, что всё-таки их хулиганство, если говорить юридическим языком, — оно мелкое. Поэтому вряд ли они там будут долго сидеть.
Я считаю, что профессионала надо наказывать прежде всего деньгами, причём большой суммой. Это удар по репутации клуба, по тренерам, по футболу. Они должны почувствовать, что это такое. До 8 декабря они точно будут в застенках. Конечно, это для них уже большая школа. И я всё-таки хочу, чтобы эти футболисты остались в игре. Они нужны футболу", — сказал Орлов.
"ГСО Live"
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