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Адвокат: есть шанс, что Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения на домашний арест

Адвокат Андрей Кораблев рассказал, что суд может поменять Александру Кокорину и Павлу Мамаеву меру пресечения на более мягкую.

"Крайне редко в судебной практике меняют меру пресечения. Такое происходит только в исключительных случаях.

Этот как раз из таких. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Так что есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест", – сказал Кораблев.

"Невский Спорт"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:02
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#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:58)
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online

Все по плану? Кока с вещами на выход?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 20:53)
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online

Пусть построят мусоросжигательный завод в Подмосковье за свой счет. И оплатят ущерб пострадавшим.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:29)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да и хрен с ними!Че то они уже поднадоели!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:15)
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Было бы неплохо, но непонятно, где живёт Кокорин, в Питере или Москве? Если в Питере, то можно играть в домашних матчах, под конвоем до стадиона и обратно. Если в Москве, то нах, пусть сидит, в секу режится.

Blessing,
Дурачок что ли? Почитай что такое домашний арест, чтобы ересь свою не писать.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 20:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Было бы неплохо, но непонятно, где живёт Кокорин, в Питере или Москве? Если в Питере, то можно играть в домашних матчах, под конвоем до стадиона и обратно. Если в Москве, то нах, пусть сидит, в секу режится.


А откуда он мог опоздать к следователю - из Москвы или из Питера? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:07)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Было бы неплохо, но непонятно, где живёт Кокорин, в Питере или Москве? Если в Питере, то можно играть в домашних матчах, под конвоем до стадиона и обратно. Если в Москве, то нах, пусть сидит, в секу режится.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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