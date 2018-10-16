Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение

Бывший диктор домашних матчей "Спартака" Максим Орлов рассказал о своем увольнении из клуба.– Может, 3-4 за сезон.– Как можно изменить формат? Все равно ничего не понимаю, спрашиваю: "На этом матче работает мой сменщик, на следующем – я? А может, и нет, через матч кто-то третий, так что ли?" Мне отвечают, что да.Сказал, что не хочу так работать, потому что я – основной диктор. Я не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – "Спартак" Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона "Открытие Арена".– Какие конкурсы, если я работаю уже много лет? Помимо того что озвучивал матчи "Спартака", я работал на чествовании президента в 2012 году.На стадионе в "Лужниках" собралось 90 тысяч сторонников. Очень важная миссия для меня, большая честь. В том числе представлял президента РФ Владимира Путина.На мой взгляд, руководство "Спартака", точнее люди из его руководства, поступили непорядочно, даже не поговорив со мной.Все-таки 8 лет в клубе, проделал серьезную работу. Мы действительно многое сделали, но очень многие планы так и остались нереализованными.