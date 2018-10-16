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Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение

Бывший диктор домашних матчей "Спартака" Максим Орлов рассказал о своем увольнении из клуба.

– Как часто ты пропускал матчи?

– Может, 3-4 за сезон.

- Позиция клуба: "Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом".

– Как можно изменить формат? Все равно ничего не понимаю, спрашиваю: "На этом матче работает мой сменщик, на следующем – я? А может, и нет, через матч кто-то третий, так что ли?" Мне отвечают, что да.

Сказал, что не хочу так работать, потому что я – основной диктор. Я не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – "Спартак" Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона "Открытие Арена".

– То есть в конкурсе на общих основаниях ты не захотел участвовать?

– Какие конкурсы, если я работаю уже много лет? Помимо того что озвучивал матчи "Спартака", я работал на чествовании президента в 2012 году.

На стадионе в "Лужниках" собралось 90 тысяч сторонников. Очень важная миссия для меня, большая честь. В том числе представлял президента РФ Владимира Путина.

На мой взгляд, руководство "Спартака", точнее люди из его руководства, поступили непорядочно, даже не поговорив со мной.Все-таки 8 лет в клубе, проделал серьезную работу. Мы действительно многое сделали, но очень многие планы так и остались нереализованными.

"Матч ТВ"
Теги: Спартак
Сегодня, 20:17
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#9  Ninja   (Сегодня, 20:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Этот кусочек интервью не вошёл тут почему-то, а это важная часть. Надоело чуваку пилотки чепушить, решил в микрофон красно белый поорать
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#8  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:59)
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online

Неужто самого царя представлял?! Нуу, тады чего ж.. laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#7  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Писдуй к Пути bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 20:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Кто ты по образованию?
– Врач, специальность – акушер-гинеколог. sunglasses

Ты была у него на приёме?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 20:37)
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online

Офигенно когда диктор говорит что он проделал большую работу, он хоть знает что такое работа? Левитан мля
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Спартак»
"большая часть. Озвучивал то, что происходило за пределами и внутри чаще" - не, это вообще русский язык-то?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Кто ты по образованию?
– Врач, специальность – акушер-гинеколог


На стадионе не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – "Спартак" Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона "Открытие Арена"


граф, к чему твоё сообщение ? ты на приём к нему не можешь пробиться, штоле ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Amirovich   (Сегодня, 20:25)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
куя се гонор . в принципе это у свиней норма =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 20:20)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кто ты по образованию?
– Врач, специальность – акушер-гинеколог. sunglasses
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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