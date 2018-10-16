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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение
Бывший диктор домашних матчей "Спартака" Максим Орлов рассказал о своем увольнении из клуба.
– Как часто ты пропускал матчи?
– Может, 3-4 за сезон.
- Позиция клуба: "Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом".
– Как можно изменить формат? Все равно ничего не понимаю, спрашиваю: "На этом матче работает мой сменщик, на следующем – я? А может, и нет, через матч кто-то третий, так что ли?" Мне отвечают, что да.
Сказал, что не хочу так работать, потому что я – основной диктор. Я не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – "Спартак" Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона "Открытие Арена".
– То есть в конкурсе на общих основаниях ты не захотел участвовать?
– Какие конкурсы, если я работаю уже много лет? Помимо того что озвучивал матчи "Спартака", я работал на чествовании президента в 2012 году.
На стадионе в "Лужниках" собралось 90 тысяч сторонников. Очень важная миссия для меня, большая честь. В том числе представлял президента РФ Владимира Путина.
На мой взгляд, руководство "Спартака", точнее люди из его руководства, поступили непорядочно, даже не поговорив со мной.Все-таки 8 лет в клубе, проделал серьезную работу. Мы действительно многое сделали, но очень многие планы так и остались нереализованными.
"Матч ТВ"
– Как часто ты пропускал матчи?
– Может, 3-4 за сезон.
- Позиция клуба: "Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом".
– Как можно изменить формат? Все равно ничего не понимаю, спрашиваю: "На этом матче работает мой сменщик, на следующем – я? А может, и нет, через матч кто-то третий, так что ли?" Мне отвечают, что да.
Сказал, что не хочу так работать, потому что я – основной диктор. Я не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – "Спартак" Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона "Открытие Арена".
– То есть в конкурсе на общих основаниях ты не захотел участвовать?
– Какие конкурсы, если я работаю уже много лет? Помимо того что озвучивал матчи "Спартака", я работал на чествовании президента в 2012 году.
На стадионе в "Лужниках" собралось 90 тысяч сторонников. Очень важная миссия для меня, большая честь. В том числе представлял президента РФ Владимира Путина.
На мой взгляд, руководство "Спартака", точнее люди из его руководства, поступили непорядочно, даже не поговорив со мной.Все-таки 8 лет в клубе, проделал серьезную работу. Мы действительно многое сделали, но очень многие планы так и остались нереализованными.
"Матч ТВ"
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