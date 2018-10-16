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Федор Чалов забил 11 голов в 11 последних матчах

Нападающий молодежной сборной России и ЦСКА Федор Чалов оформил дубль в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2019 против сборной Австрии (2:3)

Таким образом, 20-летний форвард ЦСКА забил 11 голов в 11 последних матчах нынешнего сезона.

Восемь мячей Чалов забил за клуб, три – за российскую молодежку.
Теги: Чалов ЦСКА Сборная России
Сегодня, 21:23
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13
(5)
#13  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:38)
  • 0
  •  (2)

Цитата: DimonYA
какая сборная, пока там такие таланты как Заболотный, Ионов ))


У Черчесова нападение построено на силовом, габаритном форварде Дзюбе ( замены Полоз, Заболотный) и на забросах верхом на него. в крайнем матче с турками он даже марио заставил на Дзюбу навешивать, хотя Марио более эффективно делает низовые пасы в штрафную.

И Черчесов просто не хочет отказываться от этой модели. Зачем менять модель, несли она итак работает))))


Если брать Чалова- то надо будет перестраивать атаку под него. Чалов играет на быстрых обостряющих передачах, отскоках, на рывке.

Пока модель с Дзюбой будет работать- Чалов в сборную даже не попадет(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#12  Freddy   (Сегодня, 22:21)
  • 0
  •  (6)

Цитата: Ninja
С таким беспонтовый спартачьим недотренером никакие молодые таланты не помогли

вообще то он из Шинника вышел,играл как за цска так и за Спартак,так что не нужно тут усераться и от голов престижа Чалова,толку не прибавится)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#11  Ninja   (Сегодня, 21:57)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
С таким беспонтовый спартачьим недотренером никакие молодые таланты не помогли
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#10  Freddy   (Сегодня, 21:42)
  • -6
  •  (12)

толку то от его голов,если команда проиграла
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  Я ухожу.   (Сегодня, 21:42)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Очередной Базелюк wink

Братишка, главное, что не второй Мэсси-Давыдофф.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#8  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Главное что бы дальше играл так же с улучшением реализации моментов и что б не зазвездился. Может станет основным нападающим в сборной. Как не крути - будущее нашей сборной. А так молодец. Так держать.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#7  dima0501   (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (2)

Чалов Дзюбу не заменит,за верх вообще не борется, ему пасы надо хорошие давать,а в сборной все бойцы диспетчера нет.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 21:36)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
spartak-higway,
Завидуй молча
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  spartak-higway  Москва (Сегодня, 21:35)
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной Базелюк wink


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#4  GPS   (Сегодня, 21:34)
  • 0
  •  (2)

Накуй Заболотного....)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#3  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 21:30)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
какая сборная, пока там такие таланты как Заболотный, Ионов ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#2  Ninja   (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Федя молодец конечно, надеюсь далее на его появление в составе и основной сборной
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  Skald   (Сегодня, 21:26)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец)
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
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