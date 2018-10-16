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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Федор Чалов забил 11 голов в 11 последних матчах
Нападающий молодежной сборной России и ЦСКА Федор Чалов оформил дубль в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2019 против сборной Австрии (2:3)
Таким образом, 20-летний форвард ЦСКА забил 11 голов в 11 последних матчах нынешнего сезона.
Восемь мячей Чалов забил за клуб, три – за российскую молодежку.
Таким образом, 20-летний форвард ЦСКА забил 11 голов в 11 последних матчах нынешнего сезона.
Восемь мячей Чалов забил за клуб, три – за российскую молодежку.
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