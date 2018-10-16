Братья Кокорины принесли извинения чиновнику Паку и предложили примирение

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы Александра и Кирилла Кокориных, рассказал об итогах очных ставок его подзащитных с главой департамента Минпромторга РФ Денисом Паком."Все стороны дали показания, теперь ждём выводов следствия в самое ближайшее время.У нас нет информации насчет наличия претензий от пострадавшей стороны. Касаемо Кокориных — братья принесли свои извинения, раскаялись в содеянном. Все было очень корректно, стороны поняли друг друга.Однако ответ о примирении пока не поступил. Руки друг другу не пожали", — сказал Адвокат.