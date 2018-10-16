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Братья Кокорины принесли извинения чиновнику Паку и предложили примирение

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы Александра и Кирилла Кокориных, рассказал об итогах очных ставок его подзащитных с главой департамента Минпромторга РФ Денисом Паком.

"Все стороны дали показания, теперь ждём выводов следствия в самое ближайшее время.

У нас нет информации насчет наличия претензий от пострадавшей стороны. Касаемо Кокориных — братья принесли свои извинения, раскаялись в содеянном. Все было очень корректно, стороны поняли друг друга.

Однако ответ о примирении пока не поступил. Руки друг другу не пожали", — сказал Адвокат.

"Sport24"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:38
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#8  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 23:16)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Blessing
Пак тёмная лошадка, и сколько стоят у него извинения, мы не знаем.

smile Так вроди бы писали уже,что Пак, как новоиспеченный орденоносец, согласно своего статуса,хочет по 100000000 рублей с каждого, а Соловчук как человек от сохи,не имеющий орденов и медалей, согласен на 500000 белорусских зайчиков и билет в плацкарте до Минска. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Пока дядя Вова не даст отмашку,помурыжат их еще в Сизо науки ради.

Названный Путиным «борзотой» Кокорин сел на два года по четырем уголовным статьям

хоть и не тот Кокорин, но охранители могут принять за толстый намек)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Aseev Valeri  Европа (Сегодня, 22:47)
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  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Мутный какой-то этот толи Пак,толи Шпак,ох мутный.Не может сам принять решение...А Кокорина надо выпускать,нехрен штаны просижывать.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 22:40)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Причем извинения Паку принесли через Валуева

гы ..смешно..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:36)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пока дядя Вова не даст отмашку,помурыжат их еще в Сизо науки ради.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 22:30)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Пак тёмная лошадка, и сколько стоят у него извинения, мы не знаем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:57)
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Однако ответ о примирении пока не поступил. Руки друг другу не пожали

Пак после вручения медали наверное решил пересчитать размеры "примирения"
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:55)
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Причем извинения Паку принесли через Валуева - в виде черной метки в широкой и мозолистой руке.

Пак пока думает, в реанимации, в отделении интенсивной терапии, в тяжелом состоянии.... Адвокаты подготавливают заявления пока. И изучают подпись Пака. Ну так - на всякий случай..... А вдруг Валуев ему в больничку еще апельсинов принесет
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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