Дмитрий Тарасов: мои дети никогда ни в чем не будут нуждаться

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:48
Игорь Денисов: футболисты – точно последние, с кого молодежь берет пример. Отставьте пафос! (11)
Игорь Денисов: футболисты – точно последние, с кого молодежь берет пример. Отставьте пафос! (11)
10:25
"Может на меня нападете? Или на Карелина?" - боксер Денис Лебедев обратился к Кокорину и Мамаеву (19)
"Может на меня нападете? Или на Карелина?" - боксер Денис Лебедев обратился к Кокорину и Мамаеву (19)
08:33
Роберто Манчини поддержал Кокорина (3)
Роберто Манчини поддержал Кокорина (3)
Вчера, 23:49
Украина обыграла Чехию, Гибралтар одержал вторую победу подряд и другие результаты Лиги Наций (4)
Украина обыграла Чехию, Гибралтар одержал вторую победу подряд и другие результаты Лиги Наций (4)
Вчера, 23:28
Кокорин и Мамаев хотят посетить храм при СИЗО (10)
Кокорин и Мамаев хотят посетить храм при СИЗО (10)
Вчера, 23:13
Фатих Терим продлил контракт с "Галатасараем"
Фатих Терим продлил контракт с "Галатасараем"
Вчера, 23:11
Сборная Бразилии на 93 минуте вырвала победу у Аргентины (1)
Сборная Бразилии на 93 минуте вырвала победу у Аргентины (1)
Вчера, 22:47
И.о. президента РФС: у Бушманова были все условия для успешного выступления, будем разбираться (13)
И.о. президента РФС: у Бушманова были все условия для успешного выступления, будем разбираться (13)
Вчера, 22:38
Денис Пак отказался от комментариев после очной ставки (6)
Денис Пак отказался от комментариев после очной ставки (6)
Вчера, 22:04
Адвокат Пака: мой клиент не имеет претензий к Мамаеву (21)
Адвокат Пака: мой клиент не имеет претензий к Мамаеву (21)
Вчера, 21:23
Федор Чалов забил 11 голов в 11 последних матчах (15)
Федор Чалов забил 11 голов в 11 последних матчах (15)
Вчера, 21:05
Франция - Германия: стали известны стартовые составы
Франция - Германия: стали известны стартовые составы
Вчера, 20:45
Пресс-атташе "Оренбурга" о прокурорской проверке в клубе: кто-то захотел сделать вброс. Осеннее обострение
Пресс-атташе "Оренбурга" о прокурорской проверке в клубе: кто-то захотел сделать вброс. Осеннее обострение
Вчера, 20:17
Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение (17)
Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение (17)
Вчера, 20:11
Капитан "Анжи" отстранен от основной команды (4)
Капитан "Анжи" отстранен от основной команды (4)
Вчера, 20:02
Адвокат: есть шанс, что Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения на домашний арест (13)
Адвокат: есть шанс, что Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения на домашний арест (13)
Вчера, 19:39
Авторитетный спортивный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ (8)
Авторитетный спортивный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ (8)
Вчера, 19:13
"Ко мне подошла английская бабушка, и я слушал ее с гордостью" - Черчесов рассказал о случае после ЧМ-2018 (3)
"Ко мне подошла английская бабушка, и я слушал ее с гордостью" - Черчесов рассказал о случае после ЧМ-2018 (3)
Вчера, 19:05
Антон Заболотный: Семак изменил атмосферу в команде - теперь мы бьемся друг за друга в каждом матче (2)
Антон Заболотный: Семак изменил атмосферу в команде - теперь мы бьемся друг за друга в каждом матче (2)
Вчера, 18:56
Сергей Хусаинов: видеоповторы приведут к снижению концентрации арбитров и к новым ошибкам по этой причине (12)
Сергей Хусаинов: видеоповторы приведут к снижению концентрации арбитров и к новым ошибкам по этой причине (12)
Вчера, 18:50
Французы 19-е по владению мячом и 28-е по пробегу за матч - ФИФА опубликовала отчет о Чемпионате мира в России
Французы 19-е по владению мячом и 28-е по пробегу за матч - ФИФА опубликовала отчет о Чемпионате мира в России
Вчера, 18:30
Олег Романцев: сборная не выглядит командой запрограммированных роботов - ребята живут игрой
Олег Романцев: сборная не выглядит командой запрограммированных роботов - ребята живут игрой
Вчера, 18:09
Черчесов оценил перспективы Игнашевича на тренерском поприще (1)
Черчесов оценил перспективы Игнашевича на тренерском поприще (1)
Вчера, 17:51
Евгений Макеев: "Спартак" заявил, что Глушаков и Ещенко в "молодёжке" форму набирают? Вот бред (3)
Евгений Макеев: "Спартак" заявил, что Глушаков и Ещенко в "молодёжке" форму набирают? Вот бред (3)
Вчера, 17:16
Анзор Кавазашвили: Дюков стал бы отличным президентом РФС (30)
Анзор Кавазашвили: Дюков стал бы отличным президентом РФС (30)
Дмитрий Тарасов: мои дети никогда ни в чем не будут нуждаться
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме попросил посторонних не вмешиваться в его личную жизнь.
"Так всегда было и будет, когда у людей всё хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет.
Одно из моих правил: не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.
Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чём нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я всё.
Попрошу вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следует, и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из жёлтых СМИ", — написал Тарасов.
Напомним, что бывшая жена игрока Оксана требует от него выплаты алиментов на сумму более 15 млн рублей.
Инстаграм Дмитрия Тарасова
"Так всегда было и будет, когда у людей всё хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет.
Одно из моих правил: не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.
Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чём нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я всё.
Попрошу вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следует, и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из жёлтых СМИ", — написал Тарасов.
Напомним, что бывшая жена игрока Оксана требует от него выплаты алиментов на сумму более 15 млн рублей.
Инстаграм Дмитрия Тарасова
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.