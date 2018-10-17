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Дмитрий Тарасов: мои дети никогда ни в чем не будут нуждаться

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме попросил посторонних не вмешиваться в его личную жизнь.

"Так всегда было и будет, когда у людей всё хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет.

Одно из моих правил: не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.

Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чём нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я всё.

Попрошу вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следует, и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из жёлтых СМИ", — написал Тарасов.

Напомним, что бывшая жена игрока Оксана требует от него выплаты алиментов на сумму более 15 млн рублей.

Инстаграм Дмитрия Тарасова
Теги: Тарасов
Сегодня, 11:17
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#1  rocker31  К-G (Сегодня, 11:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий Тарасов: мои дети никогда ни в чем не будут нуждаться
не факт: может им когда-нибудь понадобится папа с мозгами...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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