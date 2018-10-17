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Евгений Макеев: сейчас "Ростов" может на равных тягаться с топ-клубами России

Экс-защитник "Спартака" Евгений Макеев поделился мнением о работе Валерия Карпина в "Ростове".

"Как человек – Карпин не изменился. Он все тот же, что и в "Спартаке". Как тренер – в "Ростове" совсем другая тактика.

Игра в "Спартаке" была более атакующей, мы всегда играли в четыре защитника, очень редко – в пять. В "Ростове" изначально начали со схемы в пять защитников. Благодаря этому ростовский клуб может на равных тягаться с топ-клубами России", – сказал Макеев.

После 10 туров чемпионата России ростовский клуб занимает третье место в таблице, набрав 18 очков.

Sport24
Сегодня, 12:06
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